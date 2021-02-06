Главный оппозиционер Медведчук дал интервью российскому телеканалу: что сказал

Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук дал интервью телеканалу «RT Россия».

Интервью опубликовано на сайте партии.

— Произошедшее с вашими телеканалами NewsOne, 112 и ZIK ‒ это расправа Зеленского лично с вами? Или зачистка информационного поля, как об этом сказал сам Президент?

Я думаю, что это и одно и другое, прозвучавшее в вашем вопросе. Потому что, конечно, надо зачистить информационно-политическое вещание. Потому что оно ему серьёзно мешало всё это время, рассказывая правду, общаясь и с простыми людьми, и с экспертами, и с политиками. И там как раз объективно говорилось всё то, что происходит. И поэтому здесь надо было что-то делать. Более того, если мы вспомним, он ещё в 2019 году угрожал разобраться и с партией Медведчука, и с каналами, как они финансируются. Правда, он до сих пор так и не разобрался по одной простой причине: если бы разобрались, то была бы процедура, которая установлена законом. Если надо лишить лицензии канал и для этого есть основания, то Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания рассматривает этот вопрос, привлекает к ответственности. Должно быть два нарушения, после этого, если это продолжается, то Национальный совет имеет право обратиться в суд относительно лишения лицензии. У нас нет согласно действующему законодательству другого пути лишения лицензии СМИ, в том числе телевизионного канала. Но он пошёл по другому пути, по преступному пути ‒ он подписал указ и утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны, которым применил санкции к собственнику канала, каковым является член Политсовета нашей партии, народный депутат Украины Тарас Козак, и к компаниям, которые обладают лицензиями. Но господин Козак ‒ гражданин Украины, а компании являются украинскими юридическими лицами. А в законе о санкциях, в статье 1, прямо сказано, что санкции, которые может применять Совет нацбезопасности и обороны Украины, могут применяться к лицам иностранного гражданства и иностранным юридическим лицам. Поэтому никакого права использовать эту статью, полномочий у Совета нацбезопасности не было, здесь он нарушил Конституцию, действующее законодательство. Я считаю, что это преступно-неправомерные действия со стороны как членов совета, так и Президента, подписавшего указ.

— Как вы думаете, он это сделал, чтобы выслужиться перед Байденом, или США дали зелёный свет?

В том, что в этом замешаны Соединённые Штаты Америки и Вашингтон, я не сомневаюсь, потому что Вашингтон ввёл внешнее управление с 2014 года. Оно «удачно» развивалось при Порошенко и было передано по наследству Зеленскому. И хотя многие верили в то, что Зеленский не станет дальше реализовывать политику внешнего управления, она приобрела ещё более ужасающие последствия и объёмы для Украины и украинского народа. Поэтому в данном случае он действовал в первую очередь, я думаю, в собственных, личных интересах, потому что эти каналы ему серьёзно мешали, донося правду до людей и постоянно рассказывая о том, как он «управляет» государством. Потому что фактически государственное управление в стране развалено и им, и его командой, и правительством, как первым, так и вторым. Но то, что он этого не сделал бы никогда без разрешения Вашингтона, ‒ это тоже факт. Поэтому я думаю, он получил добро. Вы говорите ‒ Байден, я говорю ‒ Вашингтон, я думаю, всё намного проще. У нас центр политического управления страной находится тут недалеко ‒ в посольстве Соединённых Штатов Америки. Я думаю, этого было достаточно для того, чтобы дать отмашку на подобные преступные действия, которые были реализованы господином Зеленским.

— Не связано ли это с выступлением нашего главного редактора Маргариты Симоньян в Донецке, и теми заявлениями яркими, которые она сделала? Или, может, Зеленский хочет что-то показать Путину?

Это всё звенья одной цепи. Я бы сказал по-другому, что, конечно, официальной реакции на всё, что происходило в Донбассе и на этом известном форуме, на который вы ссылаетесь, у нас об этом много писали. Но дело в том, что господин Зеленский, как я уже сказал, ещё в 2019 году замыслил рассчитаться и с каналами, и с партией. Но когда эта партия в течение нескольких месяцев прошлого года и в январе этого года лидирует по всем социологическим вопросам – [была бы] на первом месте, если бы выборы в парламент были в ближайшее воскресенье, и когда партия «Слуга народа» в конце года, занимавшая второе место, в январе перемещается на четвёртое место, то я думаю, вот эти все факторы предопределили то, что с этими каналами надо что-то делать, надо делать что-то с партией, потому что она действительно стала уже сегодня лидером электорального доверия наших граждан, граждан Украины. И здесь для того, чтобы не продолжился этот путь падения, и его личного (а авторитет его тоже обвалился, потому что уровень доверия его сегодня и уровень доверия когда-то, если он начинал ‒ я по последним социологическим исследованиям прочитал, баланс доверия и недоверия вначале был +34, сегодня -47, вот это всё следствие того, что он делает), с одной стороны ‒ закрыть рот всем неугодным. Но у нас к американцам есть свой счёт ‒ по вопросам внешнего управления. Я думаю, что и у американцев к нам есть тоже свои счета. Поэтому здесь всё совпало: интересы Штатов, интересы Зеленского и ситуация в стране.

— Вы инициируете импичмент Президента.

Да, мы сегодня объявили об этом. Мы сейчас готовим материалы по поводу инициирования импичмента. Мы понимаем, что это сложный процесс. Мы понимаем, что закон, который предусматривает эту процедуру, является по факту невыполнимым. Однако наша цель ‒ не только инициировать импичмент, так как у нас есть все аргументы для того, чтобы Зеленский был подвергнут этой процедуре. Мы хотим показать людям и продемонстрировать, почему мы считаем, что сегодня Зеленский недостоин этой должности, и почему процедура импичмента должна быть начата. Есть все доказательства и аргументы, и мы их представим, касающиеся грубейшего нарушения им Конституции, законов, осуществления действий, в которых есть признаки ряда составов преступления.

— Какие ещё действия планируете предпринимать?

Кроме этого у нас в ближайшие дни будет чрезвычайный съезд. Мы вчера вечером приняли об этом решение. Мы будем разрабатывать комплекс мер, он сейчас разрабатывается, и он будет утверждён на съезде ‒ по вопросам и протестных акций, и любого препятствования власти, возглавляемой Зеленским, установления диктатуры и движения в сторону узурпации власти, которая сегодня уже в его действиях является очевидной.

— Будут суды?

Естественно. Мы активную позицию заняли по защите этих каналов, потому что на трёх каналах работает фактически 1 500 человек, 634 журналиста. Мы никогда не бросим этих людей, мы будем защищать их права. Более того, сейчас готовится обращение в Верховный Суд, так как в компетенции и полномочиях Верховного Суда рассматривать указы Президента, любые указы Президента. Будет рассмотрен и этот, который мы считаем, и я уверен, является незаконным. Я приводил мотивы, тем более что я юрист по образованию и знаю, уверен в том, что я говорю. Ну не может быть сегодня санкций в отношении граждан Украины и украинских юридических лиц! Поэтому это было сделано незаконно. Кроме Верховного Суда, мы будем обращаться в экстренном порядке согласно предусмотренной процедуре рассмотрения дел в Европейском суде по правам человека. Эти документы тоже готовятся. Мы обращаемся во все международные организации, посольства в Украине других государств, международные организации и европейские. Всё это сейчас готовится международным отделом, представителями нашей партии и представителями нашей фракции в парламенте.

— Какие действия должна предпринять Россия?

Вы знаете, я вам хочу сказать, что я уверен, позиция России будет принципиальна в этом вопросе. Потому что ну такое пренебрежение свободой слова. Я вам скажу, за 30 лет независимости, которые Украина будет праздновать в августе текущего, 2021 года, только один раз была попытка, которая завершилась успехом для Президента, закрытия канала. Это было начало 90-х годов, когда Президентом был Кравчук, и закрыли телеканал «Гравис». Кстати, это ему боком и вышло. Он не переизбрался на второй срок, а был избран Президентом Леонид Кучма. И ему вспоминали этот канал всю избирательную кампанию. Но это было начало 90-х. А сегодня мы живём в 2021 году. Технологии и коммуникации другие, условия распространения той или иной информации другие. Я думаю, что мы найдём, как донести правду и объективную, справедливую информацию до людей. А закрытие трёх каналов ‒ это вопиющий факт преступных действий со стороны главы государства.

— В понедельник были арестованы две девушки, которые якобы имели отношение к телеграм-каналам, которые якобы организованы спецслужбами Российской Федерации. Сегодня закрыли три больших телеканала. То есть это означает, что нам, оппозиционным журналистам, нужно уехать из страны, мы ничем не защищены?

Это говорит именно об этом. Я просто не думаю, что все журналисты убегут из страны. Я думаю, что готовы, и я это видел и слышал ночью, когда каналы были отключены, а работали YouTube-платформы этих каналов. И когда были эксперты, политики, в том числе и журналисты, которые говорили о том, что они дальше готовы бороться за свободу слова. Естественно, мы им поможем всем, чем мы можем, как политическая сила, мы будем делать всё для того, чтобы справедливость была восстановлена ‒ и через Верховный Суд, и через вмешательство международных, в том числе и европейских, структур. Потому что, если этот процесс продолжится, а мы сегодня неоднократно говорили, и я говорил об этом в Верховной Раде Украины о том, что началось с незаконных обысков СБУ в телеграм-каналах, вы сейчас говорите об этом факте. Потом закрыли телеканалы, а что будет завтра – никому не известно. И когда у меня сегодня подходят и говорят: «Ну, смотрите, может, он может сделать вот это или ещё вот это». Я говорю: «Нет, это невозможно». А потом думаю: «Ну как же невозможно?» Но закрыть каналы тоже невозможно, нет законных оснований. У них их нет, потому что закрыть, а другими словами, лишить каналы права вещания может только суд. Но решения суда нет по этому поводу. То есть это полный беспредел, и это, действительно, действия, которые грубо нарушают Конституцию и действующее законодательство.

— То, что украинские власти не дают возможности привиться вакциной «Спутник» – намеренный геноцид украинского народа? Почему Украина всё же отказывается от принятия?

Это чисто политически мотивированное решение, потому что, когда я вначале на переговорах с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным попросил о предоставлении и приобретении вакцины «Спутник V» в Украине, то Владимир Владимирович ответил: «Согласен». Сказал, что, безусловно, официальные органы должны выйти, и мы готовы сегодня предоставить возможность с целью приобретения и использования в интересах украинских граждан вакцины «Спутник V». Месяц прошёл ‒ учитывая, что об этом договаривался Медведчук, один из лидеров оппозиции, естественно, как может киевская власть во главе с гонористым и необоснованно мнящим себя главой государства принять подобное предложение? Хотя я думаю, что во главе угла должны быть здоровье и жизнь наших людей. И надо было делать всё для того, чтобы договариваться о приобретении вакцины. Через месяц я обратился с просьбой, можно ли было бы рассмотреть вопрос производства вакцин в Украине.

— В Харькове.

Да, в Харькове, на предприятии «Биолек». Я встречался с господином Гинцбургом, руководителем центра Гамалеи, с президентом РФПИ Кириллом Дмитриевым. Мы создали рабочую группу совместную, украинско-российскую. Мы провели все эти исследования, через месяц была информация и было принято решение о том, что возможны трансфер технологии и передача сырья в виде клеточной линии в Украину для производства вакцин. Ну, казалось бы, что ещё, чего более? Но, оказалось, нет. Российская вакцина ‒ сначала рассказывали о том, что нет такой вакцины, потом рассказывали, что она не прошла третью фазу испытаний. Когда мы им доказали, что ни одна из вакцин, существующих в мире – ни Moderna, ни Pfizer, ни BioNtech, ни AstraZeneca, – не прошла третью стадию клинических испытаний, они начали говорить о том, что нет, мы не можем брать в России вакцину, она неэффективна. То есть этот бред, извините, бред сивой кобылы, который извергается Зеленским, его министром здравоохранения, представителями политического бомонда при власти в Украине, ‒ это всё то, что направлено против интересов людей, направлено против того, чтобы защитить их здоровье и их жизнь. И когда сегодня российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована уже в 16 странах, когда Россия выходит на производство 8‒15 млн доз в месяц, когда её признали все, и последние публикации в международных изданиях говорят о том, что это одна из трёх самых эффективных вакцин, Украина продолжает стоять на месте в вопросе того, что нет ‒ российской вакцины не будет. Хорошо бы, чтобы была другая, и если бы, действительно, правительство или власть договорились о другой вакцине, законтрактовали эту вакцину, можно было говорить: «Ну ладно, давайте Pfizer, давайте Moderna, давайте AstraZeneca». Хотя сегодня наиболее эффективной является и по сроку действия, противодействию коронавирусу именно «Спутник V». Но ведь нет ни одного контракта на поставку вакцины в Украину. И нет определённости. Сейчас говорят о том, что вакцинация и поступление вакцины будет после 15 февраля, но опять-таки мы не видим ни одного контракта. Начинают говорить о каких-то там несчастных 190 000 доз. Это при том, что сложно сказать, сколько населения в Украине. Когда-то было 52 млн, потом было 45, потом 42, сейчас 30‒35. Но 190 000 – это точно не борьба с коронавирусом.

— Это решение всё-таки Зеленского или всё-таки кураторов?

Вы знаете, не кураторов, у нас куратор один ‒ это Соединённые Штаты Америки. И когда господин министр здравоохранения Степанов заявил о том, что, мы будем рассматривать (ещё на той далёкой стадии осени прошлого года), мы будем рассматривать все вакцины, может быть, и российскую, то после этого его пригласили в посольство США. И уже на выходе из посольства США вместе с исполняющим обязанности посла Соединённых Штатов Америки, не он, Степанов, а она ‒ представитель Соединённых Штатов в Украине ‒ заявила, что Украина не будет покупать российскую вакцину.

— Вы были в институте Гамалеи, вы привились там?

Да, в Центре Гамалеи. Нет, я привился, когда отдыхал в Крыму в августе прошлого года. Я и семья.

— Как вам?

Великолепно.

— Не болели коронавирусом?

Нет, Бог миловал, и вакцина.



— Хотелось также затронуть тему Донбасса. Минские соглашения ‒ Украина не хочет или не может их выполнять?

Нет, Украина не хочет. Я изначально говорил о том, что в вопросах мира господин Зеленский не добьётся успеха. Потому что у него не было изначально политической воли. И эти слова воспринимались со многими вопросами в начале его деятельности, как Президента страны, а потом всё больше понимали, что я был прав. У него не было политической воли на реализацию Минских соглашений, потому что, если бы он хотел реализации Минских соглашений, мы могли ещё в августе, а если быть точным ‒ в сентябре-октябре, в парламенте принять ту базу Минских соглашений. Он не собирался этого делать изначально. Почему – я не могу ответить точно. Но то, что в этом вопросе – отказа от выполнения и отсутствия политической воли на реализацию установления мира и реализацию Минских соглашений – главную роль сыграли Соединённые Штаты Америки, это однозначно. И я считаю, главная причина этого ‒ то, что Соединённые Штаты хотят, чтобы продолжала существовать Украина на границе с Россией как плацдарм противостояния, который выгоден именно США. Им не нужен мир на Донбассе, им не надо, чтобы Донбасс возвращался в Украину, а Украина – на Донбасс. А именно это является главной стратегической целью, изложенной в нашем мирном плане, который я когда-то согласовывал и в Луганске, и в Донецке, и в Москве. Он основан на Минских соглашениях, и мы могли это реализовать ещё при Порошенко, потом, естественно, при Зеленском. Но ни при одном, ни при другом не сделали ни одного шага эффективного, реального, по пути к мирному урегулированию. И все эти разговоры сегодня по якобы режиму тишины – это всё от лукавого. Потому что никакой тишины нет, обстрелы и взрывы продолжаются с двух сторон, это фиксирует СММ ОБСЕ, и конфликт на Востоке, на Донбассе, продолжается. Конца и края этому нет, потому что нет политической воли у Зеленского на установление мира.

— Но всё-таки когда кончится война?

А кончится война тогда, когда будет политическая воля у руководства страны. В данном случае у руководства Украины.

— Кто лучше – Зеленский или Порошенко?

Два сапога пара. Вы знаете, как сейчас говорят? Пошёл седьмой год правления Порошенко, это значит второй год Зеленского. То есть он ничем не отличается от того, кто довёл страну до ручки, вовлёк вот в это вооружённое противостояние. А человек, который пришёл в качестве голубя мира, ничем не отличается от того, кто возглавлял «партию войны» в стране.

— Стрелков в интервью нашему каналу сказал, что должна была быть Новороссия с Харькова до Одессы. А как сейчас и согласны ли вы с этим?

Нет, я считаю, что это территория Украины, и я сторонник территориальной целостности Украины. Какие были настроения или какие есть настроения, говорить очень сложно, дело в том, что сам конфликт разгорелся на части Донецкой и Луганской области, и он не распространился дальше. Я думаю, хотя бы в этом тогда смогли добиться какого-то консенсуса или стабильности, чтобы это не происходило, вот эта линия распада не пошла дальше вглубь Украины. Я думаю, что конечной целью данной ситуации, в том числе и целью нашей партии, является то, чтобы Донбасс вернулся в Украину, а Украина – на Донбасс.

— Как думаете, Зеленский досидит до конца срока?

Вы знаете, при подобных шагах, которые он осуществляет, я считаю, что эти шансы с каждым днём или, если быть точным, с каждым действием уменьшаются, причём очень в скоростном режиме.

— В Украине не осталось русскоязычных школ, запрещают русский даже в сфере обслуживания – зачем они это делают?

У нас на русском языке говорит около 60% населения. И хотя социологические исследования, когда задают вопрос, дают цифру меньше – там от 35–45%, ну это просто люди не хотят отвечать правду. А что, в коридорах власти разве не на русском разговаривают? В парламенте все разговаривают на русском языке, кроме выступлений официально. Ну не только переписки, мы ж общаемся постоянно. А Зеленский разве со своей командой в ОП общается на другом языке? Да нет, тоже он на русском языке. А вот эта игра в моду, в актуальность, в какие-то непонятные устои, когда с одной стороны реализуется политика, которую взял на вооружение Порошенко, антироссийской истерии и пещерной русофобии дискриминации русского языка. А с другой стороны – заигрывание с теми национал-радикалами, которым это нравится. Но они же всё равно не признают в нём своего, они всё равно считают, что он пророссийский. Ну, потому что он из Кривого Рога, он всегда был пророссийским, и поэтому не надо было продолжать этот цирк, находясь на должности главы государства. Надо было цирк и эстраду оставить в его творческой деятельности, где он был талантливым, может, даже гениальным. Но сегодня у него другое амплуа, это амплуа реализации интересов наших граждан – так как минимум написано в Конституции, когда речь идёт о полномочиях главы государства и о его обязанностях.

— В каком состоянии сейчас украинская экономика?

В страшно кризисном состоянии. Экономика сегодня фактически уничтожается, и это уничтожение началось с 2014 года. Идёт страшное падение экономики, в том числе обусловленное коронавирусом, потому что борьба с коронавирусом, как, впрочем, и во многих других странах была неэффективной, непродуманной и бессистемной. Мы об этом предупреждали. У нас был и план карантина, и план сохранения экономических процессов в стране. Никто к плану оппозиции не прислушался и экономически ситуация сегодня падает и ухудшается с каждым днём, закрываются рабочие места, отсутствуют инвестиции. И более того, последние события и действия власти, в том числи и с таким предприятием, как «Мотор Сич», которое было продано китайцам, и Антимонопольный комитет не дал разрешения, а Зеленский ещё и ко всему прочему в конце января тоже ввёл санкции. Ну там хоть санкции в отношении иностранных юридических лиц и граждан другого государства. Это ещё один месседж сегодня всем инвесторам, что в Украине людям, которые хотят инвестировать, делать нечего. Здесь нет инвестиционного климата, здесь экономика на это не рассчитана, антимонопольное законодательство не работает, а власть в вопросах инвесторов использует только грубый административный ресурс.

— Зеленский ситуацию с вашими телеканалами прокомментировал так: «Украина решительно поддерживает свободу слова – не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к ЕС и евроатлантической интеграции». А вообще нужно ли НАТО Украине и ЕС?

Вы знаете, в корне не согласен с его высказыванием, потому что, если он говорит о финансировании страны-агрессора, незаконных действиях – а ты установи это, мы уже говорили. Он же об этом говорил в 2019 году, но он ничего не установил – значит, этого нет. Не доказано – значит не виновен. Но он продолжает эту мантру использовать для того, чтобы объяснить свои преступные действия. Он же этим объясняет свои преступные действия, в этих действиях есть признаки ряда состава преступлений. Потому что он не может утверждать того, чего нет, он не может утверждать то, что не установлено в законном порядке. Поэтому вопросы НАТО – я вам хочу сказать о том, что у нас никогда ещё ни по одной социологии не было, чтобы большинство граждан Украины исповедовали путь Украины в НАТО.

— Вы лично как к этому относитесь?

Категорически против НАТО был всегда. Потому что я считаю, что НАТО – это то, что разрушит нашу страну. Ну, если Украина идёт в НАТО, то каким образом мы хотим вернуть людей, исходя из их интересов, которые сегодня живут на неконтролируемых территориях Донецка и Луганска? Они категорически против НАТО, весь юго-восток против НАТО. Это центр и в большей части Западная Украина используют сегодня и пытаются, чтобы страна стала в НАТО, но это не означает, что это весь украинский народ. И поэтому, когда я говорю, что мы выступаем против НАТО, я считаю, что мы идём по пути разрушения. И если когда-то говорили, что это будет вносить раскол в общество украинское, то сегодня ведь начался распад – нет Крыма, неподконтрольным является не только Крым, но и Донбасс. И все эти процессы могут продолжиться, если Украина будет занимать эту принципиально незаконную, немотивированную, необоснованную в интересах людей позицию. Потому что сейчас что пытаются? Сейчас пытаются придать ментальности политики идеологию, которую исповедует власть, те характерные черты ментальности, которые присущи, например, жителям Западной Украины. Ну нельзя в стране, которая живет в XXI веке, которая ходит в разные церкви, разговаривает на разных языках, чтит разных героев в своей истории, навязать только ту ментальность, которая присуща, например, жителям Западной Украины, а в восточной и юго-восточной, в центре это не воспринимается. А власть при Порошенко радикально пыталась это сделать. И Зеленский продолжает эту политику – она обречена на полный провал. Этого не будет, потому что этого не может быть и люди это не воспринимают.

— Это значит, что нужна федерализация?

Я выступал всегда и выступаю за то, что Украина должна приобрести в установленном Конституцией порядке федеративное устройство, потому что федерализация – это тот выход для страны, [по которому] когда-то территории и люди много поколений жили в различных государственных формированиях. Фактически Украина сегодня искусственно скроена из частей территорий, которые когда-то принадлежали от 8 до 12 государственных образований, где вырабатывались и своя ментальность, и вера, и язык, и всё остальное. О том, что Украина должна быть федеративной, говорили те, к которым сегодня относятся с уважением все, независимо от идеологических устремлений. Это и когда-то Драгоманов, и Грушевский, и Франко, в современных условиях – Вячеслав Черновол, который считал, что наиболее оптимальная и эффективная форма управления для страны – это федеративное устройство.

— Что вы думаете о ситуации в Белоруссии?

Я думаю, что внутренние вопросы любых противоречий, любых проблем должны решаться народами и властью каждого государства. В Украине это должен решать народ и власть Украины, в Белоруссии – это власть и народ Белоруссии. И наши отношения между Белоруссией и Украиной являются настолько важными, в первую очередь для Украины. Потому что товарооборот, который растёт, между Белоруссией и Украиной, те поставки энергетические, которые осуществляются со стороны Белоруссии (это и дизельное топливо, и бензин, почти 45% всех бензинов мы получаем из Белоруссии, и сжиженный газ), и большие объёмы мясо-молочной продукции. Всё это в интересах Украины. Мы поставляем свою продукцию в Белоруссию. Нам надо развиваться, нам надо жить, как двум дружественным братским народам, которыми, по сути, мы и являемся. И я с уважением отношусь к Президенту Белоруссии господину Лукашенко. Я поддерживаю с ним отношения. И хочу, чтоб у белорусского народа и у Белоруссии в целом всё было так, как это отвечает интересам граждан Белоруссии.

— Путин вас как-то назвал украинским националистом. Не считаете ли вы, что для украинцев было бы уже лучше присоединиться к России? Это бы было проще и легче.

Нет, вы знаете, я так не считаю. Потому что я считаю Украину самостоятельным государством, суверенным и независимым, хотя есть вопросы к суверенитету и независимости. С учётом внешнего управления нельзя говорить о полномасштабном суверенитете и независимости. Но Украина выбрала свой путь на референдуме 1 декабря 1991 года. Так сказал народ, и это должно иметь место. Я сторонник независимости Украины, её территориальной целостности и думаю, что мы должны жить в дружбе и соседстве с Россией не только потому, что у нас общие границы 2 300 км, а потому, что мы – два славянских народа, мы – народы, которые связаны тысячелетней историей. У нас общая вера, у нас понимание общего языка, у нас общие герои. Мы жили последние столетия, я имею в виду XX век, в одной большой стране. И я думаю, что эти отношения в любом случае, как отношения между независимыми, суверенными государствами, должны продолжаться. Более того, у нас огромный интерес в вопросах торгово-экономических отношений. Даже на ту политику русофобии и антироссийской истерии, которая проводилась Порошенко, до 2019 года главным торгово-экономическим партнёром была Россия. И только в 2020 году она переместилась на второе место, на первое место вышел Китай. Мы и наша партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» выступает за восстановление торгово-экономических отношений с Россией, дружбы и мирного сотрудничества в интересах обеих стран и обоих народов.

— Как всё-таки начать диалог между нашими странами?

Вы знаете, мы делаем эти попытки всё время. Кстати, если вы помните, то и телевизионные каналы, которые являются сегодня предметом обсуждения, которые закрыл господин Зеленский, пытались навести мосты дружбы – и не просто вещания, а общения в телевизионном эфире не политиков, подчёркиваю, не политиков и чиновников, а представителей творческой интеллигенции, людей других профессий, которые действительно могли бы общаться. Тогда эта программа так и не вышла, не была реализована, потому что начались репрессии. В Украине, кстати, тогда и было принято это решение, которое инициировалось «партией войны» в Верховной Раде Украины, а программа называлась, кажется, очень красочно и очень ёмко: «Надо поговорить».

— Большое спасибо Вам за интервью. Очень надеемся, что всё-таки, отношения будут хоть понемногу, но как-то...

А мы в это верим, и всё делаем для того, чтобы…

— Мы тоже делаем, поэтому мы сюда приехали.

Я точно знаю, что вы это тоже делаете. Спасибо.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.