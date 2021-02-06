Одесситы ответили на акт декоммунизации названия улиц

На платформе «Социально активный гражданин» одесской мэрии завершилось голосование по вопросу возвращения названий проспекту Маршала Жукова и улице 25-й Чапаевской дивизии.

Одесситы проголосовали за возвращение названия проспекту Маршала Жукова (нынешнее название — проспект Небесной сотни) и улице 25-й Чапаевской дивизии (сейчас — улица Инглези).

За возвращение названия проголосовали 464 человека, или 65% от общего числа принявших участие в голосовании. Против высказались 250 человек — 35% проголосовавших.

Теперь вопрос об обратном переименовании данных топономических объектов должен быть вынесен на обсуждение депутатов Одесского горсовета.

Общественные слушания были проведены по инициативе мэра Геннадия Труханова, вначале — в формате «интернет-конференции» — с матами и хулиганами, затем — в течение двух месяцев одесситы продолжали голосовать и оставлять свои пожелания на веб-портале «Социально активный гражданин».

Кстати. Вернуть упомянутым улицам декоммунизированные названия «Маршала Жукова» и «25-й Чапаевской дивизии» Труханов пообещал ещё летом, в рамках своей предвыборной кампании. 6 сентября 2020 года он распорядился созвать по данному вопросу общественные слушания. Через месяц переименование одобрила историко-топонимическая комиссия при горсовете. После этого одесская территориальная организация партии «Европейская Солидарность» подала на мэра иск в суд. Дело еще в стадии рассмотрения. Незаконной считает инициативу городского головы Украинский институт национальной памяти.

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