62% одесситов, принявших участие в общественном обсуждении, выбрали Жукова

В Одессе продолжается объявленное городским советом общественное обсуждение топонимического вопроса о возвращении проспекту Маршала Жукова и улице 25-й Чапаевской Дивизии этих названий.
Об этом сообщается на платформе «Социально активный гражданин» мэрии Одессы.
62,7% принявших участие в общественном обсуждении того, стоит ли возвращать названия проспекту Маршала Жукова и улице 25-й Чапаевской Дивизии считают, что это надо сделать.
В голосовании приняли участие 548 человек (по состоянию на 10 утра 18 декабря), из которых поддержали возвращение старых названий 344. Против — 204.
Голосование продлится до 5 февраля 2021 года.
Как сообщала Одесса News, в сентябре 2020 года Одесский городской голова Геннадий Труханов подписал распоряжение об организации общественных слушаний относительно возвращения некоторым декоммунизированным улицам Одессы предыдущих названий.