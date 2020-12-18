62% одесситов, принявших участие в общественном обсуждении, выбрали Жукова

В Одессе продолжается объявленное городским советом общественное обсуждение топонимического вопроса о возвращении проспекту Маршала Жукова и улице 25-й Чапаевской Дивизии этих названий.

Об этом сообщается на платформе «Социально активный гражданин» мэрии Одессы.

62,7% принявших участие в общественном обсуждении того, стоит ли возвращать названия проспекту Маршала Жукова и улице 25-й Чапаевской Дивизии считают, что это надо сделать.

В голосовании приняли участие 548 человек (по состоянию на 10 утра 18 декабря), из которых поддержали возвращение старых названий 344. Против — 204.

Голосование продлится до 5 февраля 2021 года.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2020 года Одесский городской голова Геннадий Труханов подписал распоряжение об организации общественных слушаний относительно возвращения некоторым декоммунизированным улицам Одессы предыдущих названий.