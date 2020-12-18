В Одесской области за сутки заболели 925 человек, умерли — 26

За минувшие сутки на территории Одесской области, по данным лабораторного центра, подтверждённых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано у 925 человек, больше всего из Одессы (438), Лиманского (84) и Беляевского (36) районов.



За сутки заболели 37 детей и 2 медработника.

Всего заболевших 3 219 детей и 2 060 медиков.

Всего с начала пандемии лабораторно подтверждённых случаев – 61 963 (37 025 женщин, 24 938 мужчин).

Летальность на сегодняшний день составила по региону 879 человек (+26 за сутки): Одесса — 418 (+16), г. Балта — 4, г.Белгород-Днестровский — 41 (+1), Измаил — 44 (+1), Подольск — 1, Теплодар — 1, Черноморск — 26 (+1) Южный — 14, районы — Ананьевский — 5, Арцизский — 17 (+3), Балтский — 1, Березовский — 14, Б.Днестровский — 26, Беляевский — 36, Болградский — 29 (+1), Великомихайловский — 4, Захаровский — 1, Ивановский — 6, Измаильский — 22, Килийский — 10 (+2), Кодымский — 8, Лиманский — 24 (+1), Любашевский — 2, Николаевский — 5, Овидиопольский — 18, Окнянский — 3, Подольский — 26, Ренийский — 6, Раздельнянский — 16, Савранский — 5, Саратский — 21, Тарутинский — 12, Татарбунарский — 8, Ширяевский — 5.

Всего выздоровели — 27 882 человека: Одесса — 15 291, Балта — 167, г.Б.-Днестровский — 582, Измаил — 647, Подольск — 47, Теплодар — 9, Черноморск — 67, Южный — 779, районы — Ананьевский — 58, Арцизский — 755, Балтский — 15, Березовский — 487, Б.Днестровский — 51, Беляевский — 969, Болградский — 1 530, Великомихайловский — 103, Захаровский — 172, Ивановский — 385, Измаильский — 216, Килийский — 267, Кодымский — 11, Лиманский — 1 125, Любашевский — 35, Николаевский — 172, Овидиопольский — 583, Окнянский — 167, Подольский — 486, Ренийский — 243, Раздельнянский — 453, Савранский — 40, Саратский — 712, Тарутинский — 499, Татарбунарский — 582, Ширяевский — 177.

Лабораторно подтверждены больные в таких административных территориях на 18 декабря:

Одесса — 28 250 (дети — 1 376, медработники — 606)

— 28 250 (дети — 1 376, медработники — 606) Балта — 620 (дети — 12, медработники — 28)

г.Белгород-Днестровский — 1 093 (дети — 39, медработники — 56)

Измаил — 3 470 (дети — 132, медработники — 131)

— 3 470 (дети — 132, медработники — 131) Подольск — 199 (дети — 12, медработники — 95)

Теплодар — 256 (дети — 14, медработники — 4)

Черноморск — 2 165 (дети — 172, медработники — 47)

Южный — 1 212 (дети — 62, медработники — 14)

Ананьевский район — 308 (дети — 21, медработники — 41)

Арцизский — 1 165 (дети — 47, медработники — 63)

Балтский — 362 (дети — 6, медработники — 12)

Березовский — 975 (дети — 87, медработники — 33)

Б.-Днестровский — 528 (дети — 23, медработники — 23)

Беляевский — 2 569 (дети — 175, медработники — 118)

— 2 569 (дети — 175, медработники — 118) Болградский — 2 116 (дети — 122, медработники — 109)

В.Михайловский — 423 (дети — 29, медработники — 25)

Захаровский — 298 (дети — 15, медработники — 8)

Ивановский — 641 (дети — 41, медработники — 38)

Измаильский — 1 320 (дети — 94, медработники — 43)

Килийский — 908 (дети — 41, медработники — 34)

Кодымский — 405 (дети — 19, медработники — 20)

Лиманский — 2 511 (дети — 150, медработники — 90)

Любашевский — 539 (дети — 25, медработники — 37)

Николаевский — 357 (дети — 34, медработники — 18)

Овидиопольский — 2 321 (дети — 154, медработники — 64)

Окнянский — 479 (дети — 10, медработники — 7)

Подольский — 1 761 (дети — 108, медработники — 70)

Раздельнянский — 923 (дети — 32, медработники — 41)

Ренийский — 684 (дети — 29, медработники — 50)

Савранский — 456 (дети — 13, медработники — 8)

Саратский — 795 (дети — 49, медработники — 27)

Тарутинский — 691 (дети — 38, медработники — 32)

Татарбунарский — 802 (дети — 37, медработники — 56)

Ширяевский – 349 (дети — 1, медработники – 12).

Отмечается, что общее количество проведённых ИФА-тестов – 125 804, из которых 739 за сутки. Проведено всего 293 916 исследований на СОVID-19 методом ПЦР (за сутки 3 972).

Как сообщала Одесса News, в предыдущие сутки в Одесской области было зафиксировано 1 064 новых случая заболевания коронавирусом.