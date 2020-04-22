В Одесской области COVID-19 у 151 человека

По состоянию на 10:00 22 апреля ГУ «Одесский областной лабораторный центр МЗ Украины» подтвердил уже 151 случай заболевания COVID-19.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

За прошедшие сутки количество заболевших увеличилось на 5 человек: по одному из Одессы, Черноморска, пгт Ширяево и двое пациентов из Беляевского района.

Среди них — медработник Одесского военно-медицинского клинического центра Южного региона. Он госпитализирован. Также заболела медсестра Ширяевской райбольницы, она на самоизоляции.

Как сообщала Одесса News, в Украине состоянием на 9.30 утра 22 апреля насчитывается 6 592 случая заболевания коронавирусом и 174 летальных исхода.