Одесса борется с заразой как может

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 22 апреля в Одессе лабораторно подтверждены 44 случая COVID-19.

За последние сутки в городе зарегистрирован один новый случай заболевания.

На стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице находится 21 пациент с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, из них 11 — жители Одессы.

Из общего числа пациентов с COVID-19 в инфекционной больнице три человека находятся в тяжёлом состоянии, при этом не нуждаются в проведении искусственной вентиляции лёгких. Все пациенты в возрасте старше 60 лет, из них один — одессит, двое иногородних.

Также 15 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, трое — в удовлетворительном состоянии.

Пациентов на ИВЛ в инфекционной больнице нет.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 16 человек с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование.

В городской инфекционной больнице находится ребёнок в возрасте 1 год 3 месяца в состоянии средней тяжести. Ещё два ребёнка 2007 и 2010 г.р. находятся в удовлетворительном состоянии дома на амбулаторном лечении.

Все пациенты с установленным диагнозом COVID-19 находятся под медицинским наблюдением, в том числе пребывающие на самоизоляции дома. Обеспечиваются выявление, обследование и контроль состояния здоровья контактных лиц, сообщает официальный сайт города.

В числе заболевших коронавирусной болезнью жителей Одессы — три медработника городских лечебно-профилактических учреждений. В их числе нет сотрудников городской клинической инфекционной больницы, являющейся базовым учреждением для госпитализации больных COVID-19.

Мобильные бригады городского Центра неотложной медицинской помощи за прошедшие сутки провели обследование на COVID-19 у 64 человек.

Для того, чтобы пациент с COVID-19 считался выздоровевшим, должны быть получены отрицательные результаты контрольных тестов.

С 1 по 21 апреля контрольные обследования методом ПЦР были проведены у 20 пациентов. У пациентов с отрицательным результатом диагноз COVID-19 будет снят после получения повторного отрицательного результата ПЦР.

Департамент финансов Одесского городского совета представил инфографику о средствах бюджета города, направленных на предотвращение распространения COVID-19.

Инфографика содержит:

— информацию о расходах медицинских учреждений города на мероприятия против коронавирусной инфекции COVID-19 за счёт различных источников финансирования;

— информацию о финансировании медицинских учреждений города по направлениям;

— динамику финансирования отрасли «Здравоохранение».

Для городского родильного дома №2 приобретён современный рентгенологический аппарат IMAX производства Латвии. Аппарат оснащен рентгеновской трубкой японского производства, также в комплекте к нему поставлено оборудование для оцифровки рентгеновских снимков.

Наличие собственного рентген-аппарата особенно актуально для этого роддома, который в Одессе является базой для госпитализации беременных и рожениц с респираторными симптомами и подозрением на COVID-19. Проведение рентгенологического обследования позволит обеспечить своевременную диагностику пневмонии в условиях роддома.

Кроме того, новый рентген-аппарат в дальнейшем может быть использован для проведения скринингового рентгена лёгких для профилактики и ранней диагностики туберкулёза у женщин после родов, а также рентгенологической диагностики у новорожденных.

Мобильный рентген-аппарат IMAX позволяет проводить широкий комплекс исследований непосредственно в палате пациента. Аппарат обеспечивает высокое качество изображения, является лёгким в управлении и транспортировке.

На минувшей неделе городские медучреждения Одессы, являющиеся опорными для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19, получили 24 новых монитора пациента Q5. Оборудование закуплено за средства городского бюджета Одессы.

Монитор пациента предназначен для обеспечения постоянного контроля параметров жизнедеятельности и позволяет медикам вовремя выявлять и корректировать малейшие нарушения в состоянии здоровья пациента. Это оборудование значительно облегчает наблюдение за больными, находящимися в палате интенсивной терапии или реанимации.

Новые мониторы пациента распределены в городские стационары, в числе которых: городская клиническая инфекционная больница, городские клинические больницы №10 и №11, роддом №2. Для медработников проведено обучение по использованию новой аппаратуры.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 10:00 22 апреля ГУ «Одесский областной лабораторный центр МЗ Украины» подтвердил уже 151 случай заболевания COVID-19.

Фото и инфографика: «Одесса»