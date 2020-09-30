Учёные назвали витамин, снижающий риск смерти при COVID-19

Витамин D снижает риск осложнений и смерти для пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на исследование специалистов из Медицинского центра при Бостонском университете (США) и их коллег из Тегеранского университета медицинских наук (Иран).

Их работа опубликована в журнале PLOS One.

Новое исследование показало, что достаточные уровни витамина D (25-гидроксивитамин D) в крови — не менее 30 нг/мл — снижают риск неблагоприятных клинических исходов (например, потерю сознания, гипоксию, а также — в конце концов — смерть) у пациентов с коронавирусным заболеванием.

По словам учёных, у больных старше 40 лет с нормальным уровнем витамина D риск умереть от Covid-19 оказался на 51,5% ниже, чем у пациентов с его дефицитом.

«Вирус поражает пневмоциты и энтероциты II типа как первичные клетки-мишени. Спайковый белок SARS-CoV-2 облегчает проникновение патогена в клетки-мишени за счёт связывания с ферментом ACE-2. ACE-2, регулятор ренин-ангиотензиновой системы, есть во многих тканях организма, включая лёгкие, почки, желудочно-кишечный тракт и сердечно-сосудистую систему. Это может объяснить полиорганную недостаточность у восприимчивых пациентов с коронавирусом. Ранее уже высказывалось предположение, что витамин D обладает защитным действием против Covid-19. К тому же было показано, что он обладает иммуномодулирующей активностью. Взаимодействуя со своим рецептором в иммунных клетках, это вещество модулирует врождённую и приобретённую иммунные системы в ответ на вторжение бактериальных и вирусных патогенов, а также действует как модулятор пути ренин-ангиотензин и подавляет ACE2», — пишут учёные.

Исследование показало, что нормальные уровни витамина D в крови у госпитализированных с Covid-19 связаны со значительно меньшей вероятностью неблагоприятных клинических исходов.

Между тем, в мире, по данным Worldometer, по состоянию на 8 часов утра 30 сентября количество умерших от коронавируса составляет 1 012 657 (+6 278 за сутки) человек.

Как сообщала Одесса News, по мнению чиновников Всемирной организации здоровья, вследствие пандемии коронавируса в мире уже умерли более одного миллиона человек, однако эта цифра не окончательная и вполне может увеличиться до двух.