День 25 марта объявлен Днём всеобщей молитвы за Украину

В связи с карантином в Украине и введением в отдельных регионах режима чрезвычайной ситуации с целью недопущения распространения коронавируса, Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций объявил 25 марта Днём общей молитвы и поста за Украину.

Об этом сообщает Религиозно-информационная служба Украины.



«Осознавая свою ответственность за здоровое будущее украинского общества, сохранение демократических достижений государства и уважения к достоинству человека, его прав и свобод, Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций обращается ко всем людям доброй воли с призывом присоединиться к общей молитве и посту (для тех, кому позволяет состояние здоровья) за Украину», — говорится в сообщении.

В ВСЦИРО призвали всех верующих разных конфессий, особенно тех, от кого сейчас зависит принятие сложных и ответственных решений, в этот день проявить смирение и покаяние перед Богом, оставаясь каждый в месте своего пребывания.



Президент Украины Владимир Зеленский призвал глав церквей всех конфессий проводить богослужения без присутствия верующих, чтобы не создавать скопления людей и тем самым не способствовать распространению коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

«Спасибо тем главам церквей, которые понимают опасность и проводят богослужения без людей, в режиме онлайн. Уверен, что и другие главы (церквей, — ред.) присоединятся к такой вынужденной практике. Ведь сегодня людям действительно очень нужна вера, но не менее им нужна элементарная безопасность», — сказал Президент в видеообращении.

Глава государства в очередной раз призвал граждан оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.

«Это касается не только пожилых людей, но и всех граждан. Не создавайте риск себе и окружающим», — отметил он.

Как сообщала Одесса News, 19 марта мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с представителями различных религиозных организаций, ведущих свою деятельность в городе, с целью обсуждения и координации действий в условиях распространения в мире коронавируса COVID-19.

Фото: Думская