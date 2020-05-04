За прошедшие сутки в Одессе никому не поставили диагноз COVID-19

По состоянию на 8.00 4 мая в Одессе за последние сутки не зарегистрирован ни один новый случай COVID-19.

Об этом сообщает официальный сайт города, ссылаясь на информацию Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины.

Отмечается, что на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 26 пациентов с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, из них 21 — жители Одессы.

«Из общего числа пациентов с COVID-19 в городской инфекционной больнице четыре человека находятся в тяжёлом состоянии, все — в возрасте старше 60 лет, при этом не нуждаются в проведении искусственной вентиляции лёгких. Также 18 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, четверо — в удовлетворительном состоянии. Пациентов на ИВЛ в инфекционной больнице нет», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что за прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 8 человек с подозрением на COVID-19, которым проводится необходимое обследование.

В городской инфекционной больнице находится ребёнок в возрасте 3-х месяцев в удовлетворительном состоянии. Ещё двое детей возрастом 9 лет и 1 год 3 месяца находятся в удовлетворительном состоянии дома на амбулаторном лечении, у одного ребёнка получен первый отрицательный результат контрольного ПЦР-обследования.

В числе заболевших коронавирусной болезнью — шесть медработников городских лечебно-профилактических учреждений Одессы, а также один врач областной детской больницы. Среди заболевших COVID-19 нет сотрудников городской клинической инфекционной больницы.

Все пациенты с установленным диагнозом COVID-19 находятся под медицинским наблюдением, в том числе пребывающие на самоизоляции дома. Обеспечиваются выявление, обследование и контроль состояния здоровья контактных лиц.

Зарегистрирован один летальный случай 22 апреля у жителя Одессы с положительным результатом ПЦР-теста на COVID-19.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 12 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 65 одесситов, — говорится в информации.

Как сообщала Одесса News, всего в Одесской области на утро 4 мая зарегистрировано 427 инфицированных больниц, в т.ч. 18 за прошедшие сутки.