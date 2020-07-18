За сутки в Одессе 27 новых случаев COVID-19, в т.ч. 1 — смертельный

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 18 июля в Одессе зарегистрирован 651 случай COVID-19 — на 27 больше за последние сутки. Все- жители Одессы.

По данным на 18 июля, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 100 пациентов с COVID-19, также все жители Одессы. Из них 12 человек находятся в тяжёлом состоянии, 81 — в состоянии средней тяжести, 7 человек — в удовлетворительном. Пациентов на ИВЛ в больнице нет.



За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 30 человек с подозрением на COVID-19.

За последние сутки зарегистрирован один новый случай COVID-19 у ребёнка — девочка возрастом 3 года находится на самоизоляции под наблюдением педиатра. В настоящее время на лечении находятся 34 ребёнка с положительным тестом на COVID-19 — восемь в инфекционной больнице и 26 на амбулаторном лечении.

Увеличению роста заболеваемости у одесских детишек послужила и вспышка болезни у воспитанников и работников одесского детского дома «Жемчужинка».

По словам главного санитарного врача Одесской области Виталия Гончарова, коронавирус подтвердили у 18 человек: это 15 воспитанников детского дома, воспитатель, медсестра и водитель. В больнице находятся 5 детей и воспитатель, у них лёгкие клинические проявления заболевания.

Остальные дети находятся на изоляции в детском доме. Само заведение с 16 июля перевели в режим обсервации с жёстким соблюдением карантина. Это, по убеждению Гончарова, является самым эффективным методом, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

17 июля зарегистрирован летальный случай у одессита возрастом 37 лет с положительным тестом на COVID-19, который находился на лечении в частной клинике.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели три жителя Одессы — мужчина возрастом 73 года и две женщины в возрасте 28 лет и 33 года.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 353 случая выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 283 одессита.

Как сообщала Одесса News, по мнению председателя Одесской областной государственной администрации Максима Куцого, основной причиной роста заболеваемости остаётся несоблюдение населением карантинных мероприятий.