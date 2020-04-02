У сотрудника Одесской мэрии диагностировали СOVID-19

У сотрудника департамента обращений граждан Одесского горсовета диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19.

Об этом сообщил заместитель председателя горсовета Павел Вугельман в Facebook.

«Сегодня у одного из сотрудников подтвердился диагноз коронавирус COVID-19. Все контактные лица установлены и отправлены на карантин. Несмотря на выполнение всех медицинских рекомендаций, сотрудники, находящиеся на первом рубеже работы с горожанами — в департаменте обращений граждан, приняли первый удар болезни», — отметил Вугельман.

По его словам, в условиях карантина большинство сотрудников горсовета, которые занимаются обеспечением жизнедеятельности города, находились на своих рабочих местах, придерживаясь всех медицинских рекомендаций.

Вугельман отметил, что принято решение перевести многих сотрудников на удалённую работу.

«Было принято сложное, но крайне ответственное решение — отправить многих сотрудников, работающих на Думской площади на удалённую работу. Несмотря на технические сложности, это не повлияет на работоспособность городской власти, и совместными усилиями, вместе со всеми одесситами, мы сможем остановить и победить коронавирус», — подчеркнул Вугельман.

Как сообщала Одесса News, на 2 апреля лабораторно подтверждено 14 случаев Covid-19 в Одесской области.