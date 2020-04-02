Мэр Одессы обсудил в Центре неотложки алгоритм экспресс-диагностики на дому

Мэр Одессы Геннадий Труханов посетил городской Центр неотложной медицинской помощи.

Об этом 2 апреля сообщает официальный сайт города.



Геннадий Труханов обсудил с медиками вопрос обеспечения возможности тестирования на дому для пациентов с подозрением на COVID-19.



«Министерством здравоохранения Украины нам предложено проводить забор биоматериалов у пациентов с подозрением на коронавирус на дому. На базе городской неотложной медицинской помощи нами уже сформированы три бригады. Сегодня проводится подготовка к такому тестированию», — рассказал Геннадий Труханов.

Для тестирования на дому предложено задействовать сотрудников Центра неотложной медпомощи из числа добровольцев. Медики будут выезжать на дом к пациентам на специально выделенных автомобилях «неотложки» Fiat, которые будут подвергаться тщательной дезобработке. Медики и водители машин, выезжающие к пациентам с подозрением на COVID-19, будут получать надбавку.



Решение о необходимости тестирования на дому будет принимать семейный врач либо оператор «горячей линии» 15-50 Центра неотложной медпомощи на основании опроса пациента в соответствии с протоколом.

В настоящее время для организации начала работы проводятся закупки и продолжаются поставки защитных костюмов и других средств индивидуальной защиты, расходных материалов, а также дезинфицирующих средств для обработки машины.

Кроме того, мэр Одессы пообщался с сотрудниками колл-центра муниципальной неотложной медпомощи 15-50, который сегодня работает в режиме «горячей линии», консультируя одесситов по вопросам коронавируса COVID-19. В марте специалистами Центра было предоставлено порядка 1100 консультаций, связанных с медицинскими вопросами. Ранее обычная загрузка Центра составляла 400-450 консультаций в месяц. Также ежедневно поступают многочисленные звонки, не связанные с работой службы, что затрудняет процесс предоставления медицинских консультаций людям, которые в них непосредственно нуждаются.

«Городской голова проинспектировал оснащение новых машин неотложной медицинской помощи на базе Citroen Jumper, которые могут использоваться для транспортировки пациентов. В минувшем году за средства городского бюджета Одессы для службы неотложной медпомощи закуплены два таких автомобиля», — говорится в сообщении.

Машина оснащена дефибриллятором, кардиографом, пульсоксиметром для определения уровня насыщения крови кислородом, также в ней есть необходимое оборудование для оказания пациенту кислородной поддержки во время доставки в больницу.

Как сообщала Одесса News, в Одессе создан Экспертный совет по вопросам снижения риска инфицирования и предупреждения распространения острой респираторной инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19.