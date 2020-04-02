Двое одесских патрульных предстанут перед судом за истязания

Следователи Госбюро расследований передали на рассмотрение в суд обвинительный акт в отношении двух патрульных из Одессы, которым инкриминируют истязания с целью выбить признание в совершении преступления.

Об этом сообщает ГБР.

«За истязания в пункте полиции одесские патрульные предстанут перед судом. Следствием установлено, что 1 июня 2019 года правоохранители во время осуществления патрулирования железнодорожного вокзала Одессы увидели двух граждан, которые были в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские решили заставить последних признаться в краже золотой цепочки, которой они не совершали», — говорится в сообщении.



Отмечается, что полицейские незаконно задержали граждан и доставили в опорный пункт полиции, где инспектор начал оказывать психологическое давление и избивать одного из них. Чтобы издевательства над товарищем прекратились, второй потерпевший был вынужден отдать собственный цепочку, которая не была золотой. Однако полицейский начал и ему наносить удары.

Потерпевшие просили прекратить противоправные действия, заявляя о проблемах со здоровьем, а также о намерении обратиться в правоохранительные органы. Но это только вызвало возмущение полицейских, которые продолжали избиение с ещё большей жестокостью, отмечают в ГБР.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляла прокуратура Одесской области.

Истязания с целью побудить пострадавшего или другое лицо совершить действия, противоречащие их воле, в том числе получить признание, были квалифицированы по признакам ч.2 ст.127 УК.

В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет.