Двум одесским патрульным объявили подозрение в истязаниях

Следователи Государственного бюро расследований Украины сообщили о подозрении в истязаниях двум инспекторам Управления патрульной полиции в Одесской области.

Об этом написал в своём Telegram-канале директор ГБР Роман Труба.

“История, без преувеличения, жестокая и циничная. Двое полицейских на Одесском железнодорожном вокзале незаконно задержали двух человек и доставили в отделение. Там прямо-таки “выбивали” признание в совершении кражи золотой цепочки. Психологическое давление, угрозы расправы, применение резиновой дубинки, унижение — вот методы, которыми правоохранители хотели получить нужные показания от граждан”, — сообщил глава Госбюро расследований.

Труба добавил, что ГБР расследует несколько уголовных дел по факту жестоких действий со стороны стражей порядка.