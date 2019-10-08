Уволены начальники Дунайского пароходства и филиала АМПУ в Одессе

Министр инфраструктуры Владислав Криклий прекратил полномочия Дмитрия Чалого на должности председателя правления ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» и начальника Одесского филиала Администрации морских портов Украины Игоря Ткачука.

Об этом сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры 8 октября.

«Сегодня, 8 октября, министр инфраструктуры Владислав Криклий подписал приказы о прекращении полномочий Дмитрия Чалого на должности председателя правления ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» и о прекращении полномочий Игоря Ткачука на должности начальника Одесского филиала государственного предприятия «Администрация морских портов Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Чалый и Ткачук уволены с работы 8 октября 2019 года. Основание для увольнения — пункт 5 части 1 статьи 41 Кодекса законов о труде (прекращение полномочий должностных лиц).

Криклий заявил, что начатое им обновление менеджмента в украинских портах будет продолжаться до полной перезагрузки.

Ранее Криклий подписал приказ об увольнении директора госпредприятия «Николаевский морской торговый порт» Сергея Митченко.

30 сентября приказами Министерства инфраструктуры освобождены от исполнения обязанностей директор ГП «Одесский морской торговый порт» Виктор Войтко, директор ГП «Морской торговый порт «Черноморск» Сергей Сечкин, директор ГП «Белгород-Днестровский морской торговый порт» Константин Волощук.