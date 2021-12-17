В Измаиле суд отпустил мужчину, обвиняемого в двойном убийстве

Измаильский горрайонный суд вынес оправдательный приговор в отношении мужчины, который в ноябре 2017 и феврале 2019 годов убил двоих человек. Коллегия судей сочла недоказанной его вину в преступлениях, по которым ему были вынесены обвинения.

Об этом сообщает ИА “БессарабияINFORM”.

История с убийствами, которые произошли в Измаиле в разное время, но были совершены одним человеком, настолько сложная и запутанная, что коллегии судей понадобилось несколько лет на изучение всех доказательств и допрос всех свидетелей и потерпевших, — говорится в сообщении.

Жертвы – родственники. Один из них – известный в Измаиле криминальный авторитет Александр К. по кличке “Тарзан”. Его убили 23 ножевыми ранениями 6 февраля 2019 года. Второй убитый – его двоюродный племянник, который двумя годами ранее, 26 ноября 2017-го, получил три ножевых ранения, в результате которых в течении нескольких часов скончался в больнице.

Издание напоминает подробности убийств. Так. 26 ноября 2017 года около 23 часов ночи обвиняемый с женой курили в сарае своего дома по улице Чкалова. Дом – двухквартирный, на две семьи, с общим двором. В этот момент к соседу по дому пришли поздние непрошеные “гости”. Мужчины были пьяны, стучали в ворота ногами. Обвиняемый им открыл, они зашли без разрешения во двор и стали требовать, чтобы хозяева позвали соседа. Сосед был дома, однако выходить к пришедшим знакомым не собирался, так как задолжал им денег и не хотел с ними встречаться. Он позвонил на мобильный жене обвиняемого и попросил сказать нетрезвой компании, что его нет дома.

Супружеская пара так и сделала, однако уходить мужчины не собирались. Они стучали в окна и двери, вели себя вызывающе, нецензурно выражались, затем сели в беседку во дворе и стали распивать алкогольные напитки. Возмущённые их поведением хозяева дома стали прогонять их со двора. Между сторонами завязалась ссора, один из «гостей» ударил женщину, повалил её на землю, начал снимать с неё одежду и сказал, что сейчас все трое её изнасилуют. Муж попытался заступиться за жену и оттащить сидящего на ней сверху мужчину, но остальные двое не подпускали его, а один из “дружков” ударил его по голове железной трубой.

Поняв, что он не сможет один дать отпор трём мужчинам, хозяин забежал в дом, где взял небольшой складной нож. Когда выходил из дома, на пороге столкнулся с одним из нападавших, который пытался помешать ему выйти, и нанёс ему несколько ударов ножом в грудь и руку, которые эксперт позже оценил как лёгкие телесные повреждения.

Выйдя во двор, обвиняемый увидел, что один из мужчин продолжает бить его жену и снимать с неё одежду. Он накинулся на обидчика и нанёс ему три удара ножом. Затем переключился на третьего, который пытался снова ударить его трубой – отбил у него трубу и порезал ему руку, после чего приказал убираться вон с его двора. Раненные товарищи, придерживая друг друга, выскочили на улицу, где их поджидал приятель на машине, и помчались в больницу за медицинской помощью. Спустя несколько часов один из них, получивший тяжкие телесные повреждения, скончался.

Напуганная семья вызвала полицию и тоже отправилась в больницу – снимать побои и накладывать швы на рассеченный трубой лоб главы семейства. На второй день муж с женой обратились по поводу покушения на изнасилование в полицию и дали показания. Однако, как утверждал на суде обвиняемый, полиция не приняла никаких мер в отношении нападавших. Уголовное производство было открыто только по факту нанесения лёгких и тяжких повреждений, повлекших смерть потерпевшего, где подозреваемым выступал хозяин дома, ранивший ножом ворвавшихся к нему во двор мужчин.



Спустя год из мест лишения свободы выходит двоюродный дядя убитого мужчины – “Тарзан”, который стал угрожать жене обвиняемого расправой за смерть племянника и требовать, чтобы та забрала заявление о покушении на изнасилование из полиции. Обвиняемый в это время находился в Киеве на заработках. «Тарзан» шантажировал семью, требовал продать дом и отдать ему деньги в качестве компенсации за смерть родственника. В противном случае грозился перестрелять всех членов семьи, включая детей. Женщина просила помощи у полиции, однако, по её словам, заявление у неё не приняли и никаких мер в отношении шантажиста не предпринимали.

Угрозы не прекратились и после того, как муж вернулся из Киева. Семья жила в постоянном страхе за свою жизнь. Зная о репутации “Тарзана” в городе, обвиняемый воспринимал реально опасность и понимал, что такой человек вполне может выполнить свои угрозы.

6 февраля 2019 года обвиняемый в первой половине дня вышел в город по своим делам, когда ему позвонила жена и испуганным голосом сообщила, что пришёл разъярённый “Тарзан” с друзьями и требует, чтобы он вернулся домой, угрожая, что иначе зарежет всех членов его семьи. Мужчина сразу же пошёл домой, чтобы защитить родных. В полицию он не обратился, поскольку считал, что там ему не помогут, а шантажиста это только разозлит.

Когда подсудимый пришёл домой, “Тарзана” уже не было – он ушёл, обещая вернуться. Обвиняемый сказал жене закрыться с детьми в доме и не выходить, а сам взял в сарае самодельный нож в целях возможно необходимой обороны и стал ждать. На подмогу к себе домой он позвал двоих общих знакомых, чтобы те помогли успокоить вымогателя в надежде разрешить конфликт мирным путём.

Шантажист пришёл и тоже с приятелем. С порога начал угрожать убийством семьи и потянулся за чем-то в карман. Хозяин дома, находясь в стрессовом состоянии, не стал дожидаться, чтобы увидеть, что именно пытался достать из кармана Тарзан, выхватил свой нож и начал наносить им хаотичные удары по разным частям тела противника, пока не убил его. Судмедэксперты насчитали на теле жертвы около 23-х колото-резаных ран.

Приятель, с которым вместе пришёл на встречу убитый, выбежал со двора, но был задержан патрульными полицейскими.

На суде обвиняемый заявил, что не собирался никого убивать – он защищал себя и свою семью. Он не согласился с предъявленным ему обвинением в УМЫШЛЕННОМ убийстве и в УМЫШЛЕННОМ нанесении лёгких и тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. Суд, оценив каждое исследованное доказательство в соответствии со ст. 94 УПК с точки зрения принадлежности, допустимости, достоверности, а их совокупность – с точки зрения достаточности и взаимосвязи, пришёл к выводу, что эти доказательства не только не доказывают виновность подсудимого в выдвинутом обвинении, но и свидетельствуют об отсутствии в его деяниях составов инкриминируемых ему уголовных правонарушений.

“В его действиях отсутствуют составы уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.121 и ч.2 ст.125 УК, в связи с чем он должен быть оправдан по данному эпизоду обвинения”, – сказано в судебном приговоре.

Суд и во втором случае счёл действия подсудимого как необходимую самооборону. Мужчину 13 декабря т.г. оправдали по всем статьям в связи с установлением отсутствия в его действиях составов уголовных правонарушений.

Однако полгода – с февраля по октябрь 2019 года – обвиняемый провёл в СИЗО, после чего эта мера пресечения была изменена на личное обязательство, которое действовало до оглашения приговора.

Из приговора также стало известно, что жена оправданного судом мужчины после его задержания в 2019 году сменила место жительства, так как в её адрес поступали угрозы от семьи убитого «Тарзана».

Как сообщала Одесса News, в декабре 2021 года прокуроры Доброславской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении организатора и трёх пособников, обвиняемых в убийстве 36-летнего врача из Одесской области, завладении его транспортным средством и нарушении неприкосновенности жилья.

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