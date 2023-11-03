Полиция устанавливает причины гибели девушки под Ивановским мостом в Одессе

Трагедия произошла сегодня, 3 ноября, около восьми часов утра под Ивановским мостом в Одессе.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что в результате наезда пассажирского поезда потерпевшая скончалась на месте. По словам машиниста, женщина переезжала рельсы на велосипеде. Он начал подавать ей звуковые сигналы и применять экстренное торможение, но та не реагировала и продолжала движение.

К сожалению, столкновения избежать не удалось, что привело к смерти велосипедистки.

«На месте работала следственно-оперативная группа отдела полиции №1 Одесского районного управления №1. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины, которым квалифицируется нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, если они повлекли за собой гибель людей», — отметил начальник следственного отдела территориального подразделения полиции Максим Мачуский.

Одесса News информировала, что 24 октября 2023 года на улице Канатной в Одессе произошло происшествие, в результате которого под колёсами трамвая погибли мужчина и собака.

Фото: Одесское районное управление полиции №1

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