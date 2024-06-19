Одесская полиция создала спеццентр по розыску лиц, пропавших без вести

В полиции Одесской области создан специализированный центр по розыску лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Основные направления его работы обсудили на рабочем совещании с представителями следственных и оперативных подразделений полиции, занимающихся расследованием таких фактов, — информирует Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что в единый специализированный центр вошли представители следственных, оперативных и других подразделений полиции Одесской области. Основной задачей Центра является розыск военнослужащих, с которыми утрачена связь, которые могли погибнуть или попасть в плен.

«Координационный центр сосредоточен на коммуникации с семьями, потерявшими связь со своими близкими, находившимися в зоне проведения боевых действий, сборе детальной информации о разыскиваемых, отборе биологических образцов и других следственных мер, чтобы повысить результативность расследования производств, которые следователи начинают с каждым фактом исчезновения, похищения или взятия в плен защитников Украины. Кроме коммуникации с родственниками пропавших без вести, мы также сотрудничаем с коллегами из других областей Украины, в том числе работающими на прифронтовых территориях», — сказала руководитель специализированной группы, заместитель начальника следственного управления ГУНП в Одесской области — начальник отдела расследования преступлений, совершённых против жизни и здоровья личности, Светлана Ткаченко.

Каждый вторник с 10:00 до 13:00 в помещении следственного управления Главного управления Нацполиции в Одесской области по проспекту Шевченко, 8 Г в Одессе проводится личный приём граждан представителями центра. Близкие и родственники пропавших военнослужащих смогут получить необходимую консультацию и помощь, связанную с расследованием уголовных производств.

Консультацию граждане также смогут получить, позвонив по телефонам 048-779-43-62 и 073-899-00-02. Приём звонков осуществляется с 09.00 до 18.00 с понедельника по пятницу.

Одесса News информировала, что в июне 2024 года по инициативе общественной организации «О тех, о ком молчат» в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными состоялась встреча с семьями попавших в плен защитников острова Змеиный в Одесской области.

Фото: Отдел коммуникации полиции Одесской области

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