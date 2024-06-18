Родные попавших в плен защитников острова Змеиный встретились с чиновниками

По инициативе общественной организации «О тех, о ком молчат» в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными состоялась встреча с семьями попавших в плен защитников острова Змеиный в Одесской области.

Об этом сообщает в Telegram Координационный штаб.

Отмечается, что на вопросы участников встречи отвечали представители Координационного штаба, Государственной пограничной службы и ВМС ВСУ.

«Родственники пропавших без вести и пленных защитников поднимали вопросы, касающиеся формирования списков для будущих обменов, информации о перемещениях между разными местами содержания, состоянии здоровья пленённых бойцов», — говорится в сообщении.

Спикер Коордштаба обратил внимание родственников защитников на соблюдение информационной гигиены, ведь страна-агрессор регулярно использует медиапространство для распространения ИПСО как средства психологического воздействия на общество.

Также сообщается, что отдельно речь шла о присоединении третьих стран-посредниц в переговорах о последующих крупных обменах военнопленными.

Одесса News информировала о предыдущей встрече в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными с представителями общественной организации «О тех, о ком молчат» и родными пленных защитников острова Змеиный, которая состоялась 18 марта 2024 года.

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными/Telegram

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