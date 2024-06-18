На берегу Дуная в Одесской области нашли фрагменты старинного корабля  

Части большого старинного судна обнаружили на берегу Дуная в Килии.

Деревянные фрагменты, вымытые течением, обнаружил местный житель Олег Курносов и сообщил об этом в Facebook на странице «Кілія — найдавніше місто України».

По его словам, дубовые детали, длительное время пребывавшие в воде, могут принадлежать галере, галиоту или шхуне.

«Я зашёл на мощный брус, который больше чем на половину скрыт в воде и свободно хожу по нему, его длина более 6 метров, а толщина более 25 см. Другие части торчат из береговой толщи ила и песка выше, некоторые из них формой напоминают шпангоуты, другие похожи на киль или фальшкилевые части. Вероятно, затонувшее судно покоилось на дне, пока при дноуглубительных работах его части не подняли на берег мощным ковшом крана, вместе с илом», — рассказал Олег Курносов.

Одесса News информировала, что медную монету времён правления хана Золотой Орды Абдуллаха обнаружили исследователи при археологических раскопках на Приморском бульваре Одессы, на месте предполагаемого размещения крепости Хаджибей, в декабре 2020 года.

Фото: Олег Курносов

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