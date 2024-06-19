Командующему Силами ТрО «Юг» суд назначил 2 млн грн залога

Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения командующему Силами территориальной обороны «Юг» Станиславу Ярмоле, которого подозревают в том, что он платил солдатам «боевые» за строительство собственного имения, в виде 2 млн грн залога.

Об этом 18 июня сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Впрочем, по информации Госбюро расследований, прокуратура будет оспаривать такое решение суда.

«В настоящее время прокуратура готовит апелляцию, поскольку сторона обвинения просила суд избрать командующему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с правом внесения залога в размере 5 млн грн», – говорится в сообщении.

Как ранее сообщала Одесса News, правоохранители подозревают, что командующий региональным управлением Сил ТрО «Юг» в 2023 году заставлял подчинённых строить ему частный дом, которые получали одновременно доплаты за якобы выполнение боевых заданий на передовой. Фигуранту грозит до 12 лет тюрьмы.

Фото: ГБР

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