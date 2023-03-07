В Одессе закрыли подпольное производство парфюмерии известных мировых брендов

Одесскими правоохранителями пресечены подпольное производство парфюмерии известных мировых брендов, незаконные сделки и изъяты товары более чем на 100 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что ведомством «осуществляется процессуальное руководство досудебного расследования по уголовному производству по факту незаконного использования знака для товаров и услуг, которое зарегистрировано по заявлению официального представителя на территории Украины всемирно известной компании по производству духов».

Так, прокуроры Одесской областной прокуратуры совместно с детективами Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области разоблачили и прекратили деятельность преступной группы по производству контрафактной парфюмерной продукции известных мировых брендов.

По данным следствия, на территории региона действовала группа лиц, наладивших незаконное массовое производство контрафактной парфюмерной продукции известных мировых брендов и контрафактной полиграфической упаковочной продукции к ней.

«Парфюмерию дельцы реализовывали на территории Одесщины и других регионов Украины через специально созданный телеграмм-канал и одну из курьерских служб доставки. Также оптовая и розничная реализация духов осуществлялась с торговых точек на промрынке «7-й километр», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обысков изъято более 40 тыс. флаконов общим объёмом 2 тыс. литров, а также ящики готовой контрафактной парфюмерии, оборудование для её изготовления, упаковочные материалы, маркированные логотипами мировых брендов на общую сумму более 69 млн. гривен.

Также у фигурантов изъяты товары без марок акцизного налога: табак для кальяна, около 280 тысяч упаковок и более 700 килограммовых банок с табаком на сумму более 31 млн. гривен. Общая стоимость изъятой продукции составляет более 100 млн гривен.

Досудебное расследование в этом уголовном производстве осуществляется по факту незаконного использования знака для товаров и услуг (ч. 3 ст. 229 УК Украины).

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года одесские пограничники в газовом баллоне, вмонтированном в нишу для запасного колеса автомобиля Honda, обнаружили 750 тысяч гривен и ёмкости с гербицидами.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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