В Одессе задержаны два полицейских за «крышевание» сбыта наркотиков

Под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении начальнику одного из секторов и оперуполномоченному одного из районных управлений одесской полиции по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, полицейские, с целью создания видимости борьбы с наркопреступностью, наладили преступную схему систематического получения от наркозависимых лиц «откатов» за реализацию ими наркотиков на территории одного из районов Одессы, то есть в зоне обслуживания их отдела полиции.

Так, угрожая привлечением к уголовной ответственности, путём фальсификации уголовных дел, подозреваемые заставляли наркозависимых покупать наркотики, фасовать их и реализовывать с помощью так называемых «закладок». По требованию правоохранителей дельцы должны были передавать «крышевателям» от 10 до 20 тысяч гривен ежедневно.

Полицейских задержали «на горячем» при получении второй части неправомерной выгоды.

Решаются вопросы по избранию подозреваемым меры пресечения и отстранению их от занимаемых должностей.

Как сообщала Одесса News, в марте Служба безопасности Украины задержала заместителя председателя Одесской областной военной администрации Игоря Ткачука.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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