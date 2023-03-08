378-й день войны: бойцы ВСУ не дают врагу вести наступательные действия

Начались 378-е сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину.

Оккупанты основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтёрском направлениях, однако наши защитники отбивают все атаки противника, — говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 8 марта.

«За прошедшие сутки наши защитники отбили более 100 атак противника на указанных направлениях. Захватчики нанесли 24 авиационных и 1 ракетный удар. В частности, во время авиаударов враг использовал 1 БпЛА типа Шахед-136. Он сбит. Также оккупанты совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня», — информирует Генштаб.

Противник в истекшие сутки продолжал миномётные и артиллерийские обстрелы населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой областей.

На Бахмутском направлении противник, несмотря на значительные потери, продолжает штурм города Бахмут. Также вёл безуспешные наступательные действия в районах населённых пунктов Берховка, Дубово-Васильевка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское и Клещиевка. За прошедшие сутки только возле Орехово-Васильевки враг совершил более 30 безуспешных атак.

На Авдеевском и Шахтёрском направлениях противник также провёл безуспешные наступательные действия.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник ведёт оборону, обстрелял районы более 30 населённых пунктов недалеко от линии столкновения в Запорожской и Херсонской областях.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Также наши защитники сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа «Орлан-10».

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 1 зенитный ракетный комплекс «Бук-М1-2», 5 районов сосредоточения живой силы противника, 3 склада горюче-смазочных материалов и 1 комплекс радиолокационной разведки и контроля «Зоопарк».

Как сообщала Одесса News, 7 марта командующий Военно-морскими силами Вооружённых сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа вручил награды и ценные подарки военным, защищающим Украину с моря.

На главном фото начальник логистики, заместитель командира бригады Запорожской отдельной бригады ТРО Татьяна Николаевна.

Фото: Генштаб, Главнокомандующий, ВМС ВСУ, 126-я отдельная бригада теробороны г.Одесса /Facebook

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