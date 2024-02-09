Украина и Россия провели 51-й обмен военнопленными: 100х100

Украина и Россия провели очередной, 51-й по счёту обмен военнопленными. Домой вернулись 100 украинских военных.

Об этом сообщили омбудсмен Дмитрий Лубинец и координационный штаб по обращению с военнопленными.

Среди освобождённых военнослужащих – 49 воинов Национальной гвардии Украины, 25 пограничников, 26 военнослужащих ВСУ, в том числе 11 тероборонцев.

Все освобождённые – из рядового и сержантского состава. 84 спасённых воина защищали Мариуполь Донецкой области (в том числе 82 – защитники «Азовстали»), другие выполняли боевые задания на донецком и луганском направлениях.

По меньшей мере 28 освобождённых имеют ранения или серьёзные болезни. Самому старшему исполнилось 62 года, а самому младшему – 20.

Удалось спасти, в частности, медика, который в сверхсложных условиях спасал раненых на «Азовстали», родных братьев Николая и Романа.

С момента полномасштабного вторжения из российского плена удалось освободить уже 3135 украинских защитников и защитниц.

«Выражаем благодарность Объединённым Арабским Эмиратам за оказанную помощь и содействие в организации этого обмена», – добавили в штабе.

В минобороны страны-агрессора России отметили, что обмен произошел в формате «100 на 100».

Одесса News информировала, что 3 января 2024 года произошёл крупнейший с начала полномасштабного вторжения России в Украину обмен военнопленными, освободили 230 человек.

Следующий обмен должен был состояться 24 января. Планировалось, что это будет один из самых больших обменов, но он не состоялся. В тот день в Белгородской области упал военный самолёт Ил-76, на борту которого, как утверждают в России, находилось 65 украинских пленных, планировавшихся для обмена, но никаких доказательств этого РФ не предоставила.

31 января Украина обменяла 207 украинских пленных на 195 российских.

Фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными

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