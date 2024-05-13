В бою за Украину погиб житель Одесской области Павел Так, светлая ему память

3 января 2023 года возле города Соледар Бахмутского района Донецкой области погиб житель села Заря, что на территории Cаратского поссовета Одесской области, Павел Так, долгое время считавшийся пропавшим без вести.

Об этом сообщает Саратский поселковый совет.

Павел родился 16 августа 1991 года в селе Казаклия Республики Молдова. В детском возрасте переехал в село Заря. Окончил Михайловскую школу-интернат, после чего работал на птичьей фабрике в родном селе.

В 2022 году после полномасштабного вторжения добровольно отправился защищать Родину.

Прощание с погибшим воином прошло 16 января 2024 года. Павла похоронили на новом кладбище села Заря с воинскими почестями.

Одесса News сообщала о гибели 29 декабря 2023 года инспектора пограничной службы, старшего сержанта, жителя Рени Одесской области Владимира Власова.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Саратский поссовет

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