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  4. В бою за Украину погиб житель Одесской области Владимир Власов, светлая ему память

В бою за Украину погиб житель Одесской области Владимир Власов, светлая ему память

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Защищая родную страну от российских захватчиков, 29 декабря 2023 года погиб инспектор пограничной службы, старший сержант, житель Рени Одесской области Владимир Власов.

Об этом сообщала в Facebook Ренийская городская территориальная громада.

Жизнь Владимира оборвалась в бою у села Курдюмовка Бахмутского района Донецкой области. Ему было 25 лет.

Похоронили Владимира Власова 18 января в Рени.

Одесса News сообщала о гибели на фронте жителя села Лиманское Одесской области Вячеслава Дехтярёва, которого 17 января 2024 года односельчане провели в последний путь с воинскими почестями.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Ренийская гортергромада/Facebook

Видео: телеканал «Прямий»

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