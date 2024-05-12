В бою за Украину погиб житель Одесской области Владимир Власов, светлая ему память

Защищая родную страну от российских захватчиков, 29 декабря 2023 года погиб инспектор пограничной службы, старший сержант, житель Рени Одесской области Владимир Власов.

Об этом сообщала в Facebook Ренийская городская территориальная громада.

Жизнь Владимира оборвалась в бою у села Курдюмовка Бахмутского района Донецкой области. Ему было 25 лет.

Похоронили Владимира Власова 18 января в Рени.

Одесса News сообщала о гибели на фронте жителя села Лиманское Одесской области Вячеслава Дехтярёва, которого 17 января 2024 года односельчане провели в последний путь с воинскими почестями.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Ренийская гортергромада/Facebook

Видео: телеканал «Прямий»

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