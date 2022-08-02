В портах Измаил и Рени углубляют дно, что увеличит перевозку по Дунаю в несколько раз

В акватории порта Измаил проводятся дноуглубительные работы. В скором времени они начнутся и в акватории порта Рени, благодаря чему порты смогут обрабатывать суда с большей осадкой, что повлияет на увеличение объёмов перевалки грузов.

Об этом в интервью изданию «Центр транспортных стратегий» рассказал и. о. главы Администрации морских портов Украины Алексей Востриков.

«Сейчас проводятся дноуглубительные работы в акватории порта Измаил. До конца года планируем вернуться к паспортным глубинам в 7,2 метра. В течение недели-двух начнётся также дноуглубление в акватории порта Рени. Там также стоит задача вернуться к паспортным глубинам. В обоих портах работы производятся собственными силами АМПУ. По объемам: 350 тыс. кубов – Измаил и 270 тыс. кубов – Рени», – рассказал Востриков.

По его словам, благодаря таким работам порты смогут обрабатывать суда с большей осадкой, что впоследствии должно положительно отразиться на общей цифре перевалки.

«И даже если по каналу Сулины так и будет проходить до пяти судов в день, то мы сможем увеличить объёмы, начав грузить суда дедвейтом 8 тыс. тонн вместо сегодняшних 1-1,5 тыс. тонн», — отметил глава АМПУ.

В целом же с начала войны перевалка Дунайских портов уже выросла в семь раз.

В данный момент, как подчеркнул Востриков, АМПУ активно работает над тем, чтобы выстроить правильную коммуникацию между железной дорогой, АМПУ, Укравтодором для максимального сокращения сроков простоев судов.

Как сообщала Одесса News, в начале июля подразделения ВСУ завершили военную операцию по зачистке острова Змеиный от техники и вооружения сбежавших во временно оккупированный Крым российских захватчиков. После освобождения острова устье Быстрое стало открытым для судов, перевозящих агропродукцию. По подсчётам экспертов, освобождение острова Змеиный и деблокада устья Быстрое экономит для бизнеса как минимум полумиллиона долларов в сутки.

Фото: АМПУ

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.