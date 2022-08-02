Сотрудницы Одесского управления соцзащиты завладели 5 млн грн соцвыплат

Под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры и Белгород-Днестровской окружной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении 9 участников организованной группы по многочисленным фактам хищения почти 5 млн грн бюджетных средств, предназначенных для предоставления государственной социальной помощи населению, несанкционированного вмешательства в работу информационных автоматизированных систем и фальсификации документов.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Следствием установлено, что в 2017-2021 годах начальник управления социальной защиты населения Белгород-Днестровской районной государственной администрации наладила противоправную схему присвоения бюджетных средств, предназначенных для предоставления государственной соцпомощи населению.

Отмечается, что к своей деятельности она привлекла четырёх подчинённых, сотрудника коммерческого банка и трёх местных жителей. Мошенники по поддельным документам завладели средствами, предназначенными для выплат малообеспеченным семьям, одиноким матерям, детям, которые воспитываются в многодетных семьях.

«Они вносили недостоверные сведения в базы данных о необходимости назначения и получения выплат социальной помощи отдельным жителям Белгород-Днестровского района, которые ранее состояли на учёте Управления как получатели социальных пособий, без их ведома и при отсутствии законных на то оснований, а также оформляли банковские счета и платёжные карты на якобы потребителей соцпомощи», — говорится в сообщении.

После назначения помощи и утверждения выплатных сведений на указанных лиц незаконно начисленные деньги дельцы снимали в банкоматах.

Правоохранители задокументировали 121 эпизод противоправной деятельности группы.

Как сообщала Одесса News, в июле 2022 года Высший антикоррупционный суд Украины признал виновным экс-судью Малиновского райсуда Одессы Алексея Бурана в получении взятки.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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