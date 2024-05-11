В бою за Украину погиб житель Одесской области Вячеслав Дехтярёв, светлая память

На фронте погиб защитник Украины, житель села Лиманское Вячеслав Дехтярёв.
Об этом сообщает Раздельнянская районная газета «Вперед».
Вячеслав был стрелком первого стрелкового отделения. 8 января 2024 года Вячеслав получил ранения вблизи населённого пункта Николаевка Херсонской области. В результате полученных травм 13 января скончался в одной из больниц Киева.
Ему было 30 лет…
17 января Вячеслава Дехтярёва односельчане провели в последний путь с воинскими почестями.
Одесса News сообщала о гибели на фронте во время выполнения боевого задания вблизи населённого пункта Райгородка Луганской области 10 января 2024 года солдата Александра Юраша, жителя села Трудовое Килийской громады.
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Фото: Раздельнянская райгазета «Вперед»/Facebook
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