В Одесской области организатор переправки «уклонистов» напал на пограничников

В Одесской области организатор незаконной переправки лиц через границу нанёс телесные повреждения пограничнику.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Южного регионального управления Госпогранслужбы.

Отмечается, что в ночь на 9 мая пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали двух человек на государственной границе вблизи села Евгеньевка Бородинской громады Болградского района.

«Гражданин Российской Федерации, имеющий вид на постоянное проживание в Украине и проживающий в этом селе, способствовал незаконному пересечению государственной границы жителем Киева. Поняв, что его намерения разоблачены, 48-летний россиянин совершил нападение на пограничника, нанёс ему телесные повреждения и пытался завладеть устройством для отстрела резиновых пуль», — говорится в сообщении.

Пограничному наряду пришлось применить меры физического воздействия, чтобы остановить россиянина.

За злостное неповиновение на нападавшего составлен протокол об административном правонарушении. Кроме того, в Национальную полицию направлено сообщение об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 332 Уголовного кодекса Украины «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

Как сообщала Одесса News, в мае 2024 года оперативники отдела внутренней и собственной безопасности по Подольскому пограничному отряду «Юг» и военнослужащие отдела «Кодыма» этого отряда вместе с полицейскими задержали 30-летнюю гражданку Украины, которая планировала незаконно переправить через госграницу четырёх мужчин призывного возраста.

Фото: Госпогранслужба

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