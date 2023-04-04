В бою за Украину погиб житель Одесской области Андрей Пастушенко, светлая память

10 марта в городе Березовка Одесской области простились с 36-летним бойцом Андреем Пастушенко.

Военный погиб во время выполнения боевого задания вблизи села Опытное Донецкой области, сообщает в Facebook Березовский городской совет.

Проститься с павшим воином пришли его родные и близкие, жители громады. Траурный кортеж с телом погибшего люди встречали на коленях. Защитника Украины с вонскими почестями похоронили на Аллее Героев на местном кладбище.

У погибшего остались отец, брат и сын Богдан.

Как сообщала Одесса News, 4 марта во время выполнения боевого задания в районе Бахмута погиб 29-летний защитник Украины Михаил Павлов, житель села Павловка Одесской области.

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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Березовский горсовет/Facebook

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