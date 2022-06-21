Одесская земля принимает своих погибших защитников, светлая память героям

Счёт войны идёт на месяцы, и список погибших защитников продолжает пополняться новыми именами.

17 июня на фронте погиб житель города Белгород-Днестровский Одесской области капитан Вадим Кизим.

Об этом сообщает пресс-служба Белгород-Днестровской районной военной администрации в Facebook.

«Ему было всего 47. Он не прошёл и половины своего жизненного пути. Впереди у него было множество планов и мечтаний. Впереди у него была целая жизнь. Но он выбрал путь воина и защитника. И погиб как настоящий воин во время боевого столкновения с силами противника 17 июня в районе села Красный Яр Березнеговатского района Николаевской области, защищая родную землю от свирепого врага», – говорится в сообщении РВА.

20 июня капитана Вадима Кизима провели в последний путь.

В последние несколько дней Одесская область также прощалась с воинами Игорем Барабашем – на Западном кладбище Одессы; Максимом Абрамовым – в храме Иконы Божьей Матери Поручительница грешных в Черноморске; Сергеем Колесником – в Свято-Успенском храме в селе Плахтиевка; Денисом Слабенко – в храме Святого мученика Виктора в пгт. Авангард; Виктором Мирче в храме святителя Луки и мученицы Валентины; воинами Сергеем и Ананием – в Свято-Михайловском храме села Михайловка Саратского округа.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВСЕХ, КТО ВОЕВАЛ.

ВСЕХ ВОЕННЫХ И ВСЕХ ГРАЖДАНСКИХ.

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ…

ВСЕХ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Как сообщала 19 июня Одесса News, одесский доброволец Алексей Ягодка погиб, защищая Николаев.

Фото: Православная Одесса

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