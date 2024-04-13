В бою за Украину погиб житель Измаила Александр Кройтор, светлая ему память

22 декабря 2023 года от полученных во время выполнения боевого задания ранений погиб житель Измаила, старший стрелок аэромобильного батальона солдат Александр Кройтор.

Об этом сообщал в Facebook мэр Измаила Андрей Абрамченко.

Александр родился в Измаиле, учился в школе №7. В высшем профессиональном училище №9 овладел профессией повара. Среди мест его работы – ресторан «Украина» в Измаиле, но с началом полномасштабного военного вторжения России в Украину пошёл защищать родную землю, и сообщил об этом родным уже по прибытии на место несения военной службы.

На любимой женился, когда попал в госпиталь.

Прощание прошло 30 декабря. Солдата Александра Кройтора похоронили на Аллее Славы на Новом кладбище Измаила.

«Защитник до последнего вздоха отстаивал территориальную целостность и независимость нашего государства», — говорится в некрологе.

Одесса News сообщала о гибели в декабре 2023 года жителя Коноплянской территориальной громады, что в Березовском районе Одесской области, младшего сержанта Александра Тимофеева.

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Фото: Андрей Абрамченко/Facebook

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