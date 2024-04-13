Академик Калинина: В Украине резко уменьшилось наличие светлых умов

Украина является одним из лидеров утечки мозгов из страны.

По уровню оттока мозгов из государства Украина находится на 3-4 месте среди 177 стран мира, — заявила на круглом столе в Укринформе по теме «Проект «Визия-2033»: Влияние образования на миграционные процессы» декан экономико-правового факультета Мариупольского государственного университета (Киев), доктор экономических наук, профессор, академик Академии экономических наук Украины Светлана Калинина.

«Пока образовательный фактор становится практически драйвером молодёжной миграции и основным фактором необратимой миграции. И это не говоря об оттоке мозгов на фоне дефицита высокоинтеллектуальной рабочей силы в странах с более высоким уровнем экономического развития. Это учёные, преподаватели, врачи, инженеры, ИТ-специалисты и так далее. Уровень образования этих специалистов вполне устраивает зарубежных работодателей — это качество отечественного образования. По уровню оттока мозгов, Украина сегодня находится на 3-4 месте среди 177 стран мира», — сказала Калинина.

Она проинформировала, что, в частности, количество учёных в украинском государстве по сравнению с 1991 годом уменьшилось на 80 процентов.

По её мнению, образовательные потери являются потерями необратимыми. «И отсутствие должного внимания к образованию на любом этапе (развитии государства, — ред.) в широком смысле — это финансовое обеспечение, инфраструктурное развитие, достойные условия оплаты труда преподавателей, включая материальное поощрение, — формирует долгосрочные последствия, исправить которые в перспективе будет если не невозможно, то, по крайней мере, довольно сложно. Это задача на десятилетия», — считает Калинина.

Профессор заявила, что образование имеет критически важное значение для послевоенного развития Украины.

Одесса News информировала, что советник Офиса Президента Украины Сергей Лещенко в интервью швейцарскому изданию 22 января заявил, что жизнь в Киеве и других регионах Украины безопасна и беженцы могут возвращаться в Украину, поэтому принимающие украинских беженцев страны должны прекратить им помощь.

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