Не всем в Нидерландах понравилось выделение Украине дополнительного €1 млрд

Нидерланды выделили ещё €1 млрд на военную помощь Украине и €400 млн на восстановление.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский 12 апреля в Telegram по итогам телефонного разговора с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Зеленский поблагодарил Нидерланды и уточнил, что эти средства будут выделены дополнительно к обязательствам в рамках двустороннего соглашения в сфере безопасности между странами.

Также стороны обсудили совместную работу с партнёрами над ускорением поставок снарядов для артиллерии, амуниции и систем ПВО, запуск в Гааге реестра убытков, подготовку саммита мира в Швейцарии.

О решении выделить дополнительные средства сообщил и сам Рютте в соцсети Х. Он пояснил, что это – в дополнение к €2 млрд, о которых уже было договорено. Также в Нидерландах решили, что в следующем году выделят €3 млрд на военную поддержку.

«Мы продолжаем делать всё возможное, чтобы вместе с международными партнёрами быстрее доставлять больше боеприпасов и средств противовоздушной обороны. Здесь мы тесно сотрудничаем, в частности, с Данией и Чешской Республикой. Украина должна выиграть эту битву. Ради их и нашей безопасности», – написал Рютте.

Однако, лидер нидерландской ультраправой PVV (Партия свободы) Герт Уилдерс, чья партия победила на досрочных парламентских выборах в Нидерландах, выразил недовольство предоставлением ещё миллиарда евро на военную помощь Украине.

Как сообщает Укринформ, об этом Уилдерс написал в соцсети Х.

«Пока PVV (Партия свободы) борется за Нидерланды, миллиарды улетают за границу в пятницу днём», — написал он.

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