Нидерланды предоставят Украине в 2024 году дополнительные €2,5 миллиарда

Нидерланды предоставят Украине в 2024 году дополнительный пакет помощи в размере 2,5 млрд евро.

Об этом заявила министр иностранных дел Нидерландов Ганке Брюинс Слот во время выступления на пленарной сессии Совета министров ОБСЕ в четверг в Скопье, — сообщает Укринформ.

«Нидерланды будут продолжать поддерживать Украину всеми возможными средствами так долго, как это потребуется. И Нидерланды рады объявить, что мы поможем Украине дополнительным пакетом поддержки в размере 2,5 млрд евро на 2024 год», — сказала она.

Глава МИД Нидерландов подчеркнула, что Россия, развязав войну против Украины, растоптала устав ООН и основные принципы ОБСЕ, изложенные в Хельсинкском Заключительном акте.

«Только Россия может остановить эту войну. Украинский народ мужественно защищает свою территорию, свой суверенитет и свою свободу», – заявила Брюинс Слот.

В своём выступлении она также решительно осудила политику России по поводу незаконного перемещения и депортации украинских детей, добавив, что это происходит при соучастии Беларуси.

«Эта политика направлена на уничтожение украинской идентичности и культуры. Россия должна немедленно вернуть украинских детей на Родину. Я буду призывать все государства-участники ОБСЕ поддержать усилия, направленные на воссоединение этих детей с их близкими», — заявила министр. Также она призвала РФ немедленно освободить сотрудников ОБСЕ, содержащихся в заключении более 20 месяцев.

Одесса News информировала, что в ноябре 2023 года Нидерланды передали пять истребителей F-16 в Европейский учебный центр (EFTC) в Румынии для подготовки румынских и украинских пилотов.

Фото: ОБСЕ

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