Зеленский надеется на помощь Азербайджана

В рамках саммита Европейского политического сообщества в Молдове Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Об этом сообщается на Официальном сайте Офиса Президента Украины.

Отмечается, что Глава государства поблагодарил Азербайджан за последовательную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, поддержку в рамках международных организаций, в частности, во время голосований за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН. Владимир Зеленский отметил всестороннюю гуманитарную помощь, оказанную Азербайджаном.

«Мы высоко ценим участие Азербайджана в восстановлении инфраструктурных объектов в Киевской области. Надеемся на помощь в дальнейшем восстановлении Украины. В послевоенный период рассчитываем на активное участие Азербайджана в инвестиционных проектах в Украине», – сказал он.

Собеседники уделили особое внимание опыту Азербайджанской Республики в вопросе гуманитарного разминирования деоккупированных территорий.

Президент выразил надежду на активное привлечение Азербайджана к поддержке инициатив нашей страны по достижению устойчивого и справедливого мира на основе украинской формулы мира.

Как сообщала Одесса News, 1 июня в рамках визита в Молдову для участия в саммите Европейского политического сообщества Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречи с Премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, Президентом Франции Макроном, Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом, а также с Президентом Республики Молдова Майей Санду.

Фото: ОПУ

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