Зеленский провёл заседание Ставки, речь шла о фортификации

11 марта Президент Украины Владимир Зеленский провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram, подчеркнув, что на заседании поднимали тему строительства фортификационных сооружений для защиты от российских оккупантов.

«Важная тема – фортификации. Отчёт премьер-министра Дениса Шмыгаля о темпах возведения новых оборонных рубежей. Защита в три полосы длиной 2 тыс. км – масштабная задача, но сейчас темпы хорошие. Рассчитываю на своевременное завершение», – написал глава страны.

По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич и командующие «на местах» доложили о ситуации на поле боя, в частности, на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, южном направлениях, а также об операциях морской пехоты.

Как отметил Зеленский, были заслушаны доклады министра обороны Рустема Умерова и главы Минстратегпрома Александра Камышина по обеспечению фронта всем необходимым, о фактическом и будущем поступлении снарядов, ракет и прочего вооружения, наращивании собственного их производства.

Одесса News информировала, что предыдущее заседание Ставки проходило 22 февраля, на котором, в частности, обсуждались поставки в Украину американских истребителей F-16.

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