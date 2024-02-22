Зеленский провёл заседание Ставки: что обсуждали

Президент Украины Владимир Зеленский 22 февраля провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, в ходе которого, в частности, обсуждались поставки в Украину американских истребителей F-16.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

«Заслушал последние изменения в оперативной обстановке от главкома Александра Сырского. Ситуация по всем основным направлениям, оборонные действия и отдельные наступательные операции. Поступление и расход боеприпасов, ракет, дронов. Заслушал информацию о планах врага от начальника ГУР МО Кирилла Буданова», – отметил Глава государства.

Участники ставки также рассмотрели ситуацию на Авдеевском и южном направлениях.

«Авдеевка – новая линия обороны, укрепление рубежей, дальнейшие намерения врага. Крынки – наши морские пехотинцы надёжно держат плацдарм. Враг смог провести лишь дезинформационную операцию», – подчеркнул Зеленский.

Также, по его словам, был отдельный закрытый доклад «по всему, что касается самолётов F-16».

«Количество первой партии, сроки получения, подготовка инфраструктуры и персонала. Уточнили календарь дальнейшего обучения пилотов, техников и получения следующих самолётов», – резюмировал Президент.

Накануне заседания Президент Украины подписал Указ №83/2024 об изменениях в составе Ставки Верховного Главнокомандующего. Указом утверждён в персональном составе Ставки начальник Генерального Штаба Вооружённых Сил Украины генерал-майор Анатолий Баргилевич и командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк. Кроме того, выведен из состава Ставки генерал-майор Максима Миргородский, бывший командующий Десантно-штурмовыми войсками.

Одесса News информировала, что 12 февраля проведено заседание Ставки Верховного Главнокомандующего впервые в новом составе после смены военного командования ВСУ.

Фото: Офис Президента Украины

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