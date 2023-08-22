Евросоюз выплатил Украине ещё €1,5 млрд макрофинансовой помощи

Евросоюз 22 августа выплатил Украине очередной транш в размере €1,5 млрд в рамках макрофинансовой помощи.

Об этом в Twitter сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы поддерживаем Украину в её усилиях по возобновлению, восстановлению и поддержанию функционирования государства. Сегодня мы выплатили Украине ещё €1,5 млрд», – написала фон дер Ляйен.

Согласно опубликованному графику, с начала 2023 года Украина получила €12 млрд макрофинансовой помощи от ЕС, с февраля 2022-го, когда Россия начала полномасштабное вторжение, размер помощи достиг €19,2 млрд.

Глава Еврокомиссии добавила, что ЕС будет оказывать финансовую помощь Киеву и в дальнейшем.

Сегодня же она это подтвердила при личной встрече в Афинах (Греция) во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает официальный сайт Офиса Президента Украины, «Владимир Зеленский поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен за очередной транш помощи в размере 1,5 млрд евро. Был обсуждён пересмотр программы МВФ для Украины».

Как сообщала Одесса News, 16 января 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина подписала меморандумс ЕС о выделении €18 млрд макрофинансовой помощи в 2023 году. 17 января Украина получила первый транш в размере 3 млрд евро в рамках программы макрофинансовой помощи. Второй транш в размере 1,5 миллиарда евро был выделен в марте. 25 апреля ЕС отправил Украине транш в €1,5 млрд в рамках годового пакета макрофинансовой помощи. 23 мая Евросоюз выплатил Украине очередной транш на сумму €1,5 млрд, следующий транш Украина получила 22 июня. Последний транш был 25 июля.

Фото: ОПУ

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy