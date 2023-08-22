«Вечерний квартал» и «Женский квартал» объединились в «Единый» и выступят в Одессе

Впервые актёры двух лучших юмористических проектов страны – «Вечерний квартал» и «Женский квартал» выступят на одной сцене. Ею будет сцена Одесского украинского театра.

Новая концертная программа с самыми актуальными и остроумными шутками. Прекрасная возможность гарантированно поднять себе настроение и задонатить на ВСУ.

Представители двух популярнейших творческих коллективов страны объединились, чтобы максимально усилить юмористический фронт и укрепить оптимизм и веру украинцев в победу.

27 августа вы получите двойную порцию фирменного юмора «Квартала», а с ней силы идти дальше и объединяться ради освобождения всей Украины. Не секрет, что наша суперсила – в том числе и в умении смеяться над трудностями и врагом. Это помогает держаться в самые сложные моменты.

В программе концерта – острые и меткие шутки и пародии, яркие музыкальные номера. Приходите, чтобы зарядиться оптимизмом, поблагодарить защитников и защитниц и принять участие в благотворительном аукционе.

Денежные средства от продажи эксклюзивных лотов пойдут на дроны, тепловизоры и рации для наших защитников на Бахмутском направлении.

В случае воздушной тревоги гости перейдут в укрытие. Если воздушная тревога будет объявлена до начала концерта, он начнётся через 40 минут после отмены тревоги (но не позднее 20:20).

Стоимость билетов от 490 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 18.00.

Адрес: ул.Пастера, 15.

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