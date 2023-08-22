Полиция прокомментировала жёсткий обыск в одесском хостеле для переселенцев

Жёсткие действия полицейского спецназа в Центре для переселенцев на Соборной площади в Одессе минувшей ночью были связаны с угрозой общественной безопасности, которую представлял вооружённый грабитель, разыскиваемый правоохранителями.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, по оперативной информации, нетрезвый злоумышленник, ранивший ножом и ограбивший мужчину, мог скрываться в шелтере на Соборной, 12.

«На просьбу полицейских открыть дверь, охранник хостела отказался и позвонил на спецлинию «102», где ему подтвердили, что продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и к ним действительно прибыла полиция. Однако и после подтверждения информации охранник снова отказался допустить полицейских в помещение. Учитывая, что злоумышленник был вооружён и находился в состоянии опьянения, не исключалась вероятность угрозы жизни и здоровью жителей хостела, поэтому правоохранители не могли рисковать их жизнью и самостоятельно открыли входную дверь, — рассказали в полиции. — Во время осмотра помещения жена охранника набросилась сзади на полицейского и схватилась за его огнестрельное оружие. Это послужило поводом для правоохранителя применить к ней меры физического воздействия».

В хостеле злоумышленника не нашли, его задержали позже. Правоохранители изъяли у подозреваемого окровавленную футболку, нож и деньги. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой).

Как сообщала Одесса News, во время обыска спецназовцы заставили лечь на пол всех проживающих в центре, включая женщин и детей, а часть людей избили. В итоге, не найдя разыскиваемое лицо сотрудники полиции удалились.

«Закончилось всё тем, что сломав психику переселенцев и все двери, которые не успели открыть, затем просмотрев камеры, не сумев удалить видео доказательства, вопиющего попрания права, свобод и законов человека, вытерев ноги об несколько переселенцев мужчин и, конечно, не обошлось без разбитых лиц, «защитники закона» не найдя преступника и следов его возможного присутствия, ушли», — подчеркнул организатор хостела для переселенцев «Дрим Шелтер» Георгий Блощица.

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