В Шотландии пингвину из зоопарка присвоили звание генерала армии

В Шотландии королевскому пингвину, сэру Нильсу Олафу III, который живёт в Эдинбургском зоопарке, присвоили новое звание – генерала норвежской армии.

Об этом сообщила пресс-служба Королевского эдинбургского парада военных оркестров.

Пингвин, который ещё в 2016 году получил звание бригадного генерала, теперь имеет титул генерал-майора, барона острова Буве и официального талисмана Его Величества Королевской гвардии Норвегии.

Специальная церемония присвоения сэру Нильсу его нового титула состоялась в контактном зоопарке Penguins Rock в Эдинбурге. На ней присутствовали более 160 гвардейцев в форме.

Традиция тянется со времён, когда в 1961 году Королевская гвардия Норвегии участвовала в Королевском эдинбургском военном параде военных оркестров. Майору Нильсу Эгелиену понравилась колония пингвинов в зоопарке. Он нашёл сходство между походкой королевских пингвинов и маршем гвардейцев.

Впоследствии, в 1972 году, королевский пингвин стал символом норвежской армии. Его назвали в честь майора Нильса Эгелиена и короля Норвегии Олафа, который был тогда на троне.

В 2008 году пингвин Нильс Олаф III получил рыцарское звание (это одобрил король Норвегии).

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy — будьте в курсе важнейших событий.