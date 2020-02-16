В Шотландии нашли скелет неизвестного морского животного

Скелет неизвестного морского животного найден на побережье шотландского региона Абердиншир после многодневного шторма Ciara.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Daily Mail.

«Это загадочное морское существо было обнаружено на береговой линии Абердиншира в воскресенье, 9 февраля, когда страна страдала от ливней и сильного ветра скоростью около 145 км в час», — говорится в сообщении.



Как отмечает издание, фотография морского «чудища», опубликованная в соцсетях, вызвала оживлённое обсуждение среди пользователей, которые начали предлагать собственные версии принадлежности этого скелета к разным морским животным.

Одни утверждали, что это может быть дельфин, другие настаивали, что это акула-молот. Также были выдвинуты предположения, что это может быть касатка.

Однако даже сами морские биологи не решаются делать конкретных выводов относительно вида существа.

По словам профессора Дэвида Люссо из Абердинского университета, для точной идентификации необходимо больше информации.

Также пользователи шутят, что это может быть лохнесское чудовище, которое решило уйти со своего возможного места проживания в озере Лох-Несс, что находится в 160 км от места находки.



Издание напомнило, что чудовище с озера Лох-Несс является давней шотландской легендой, которая всегда остаётся актуальной из-за постоянных заявлений людей, утверждающих, что собственными глазами видели это существо. В 2019 году было сделано 18 таких заявлений, что стало рекордным количеством с 1983 года, когда «Несси-мания» была на пике.