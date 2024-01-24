За время войны Одесский зоопарк принял 1700 спасённых животных

За время полномасштабного вторжения в Украину Одесский зоопарк принял для спасения 1700 спасённых животных, в том числе 1400 домашних и 300 хищных. Только за прошлый год – 1000 птиц и 100 животных.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что неравнодушные одесситы приносят в зоопарк раненых, истощённых птиц, попавших в беду, или выпавших из гнезда птенцов. Также здесь получают помощь пострадавшие домашние и дикие животные: собаки, кошки, попугаи, летучие мыши, черепахи, змеи, енотовидные собаки и другие. Большинство спасённых животных впоследствии возвращают в среду обитания.

Так, 24 января работники Одесского зоопарка выпустили на свободу на переправе ещё двух спасённых лебедей, которые уже полностью поправились. Переправа — очень удачная локация для выпуска, говорят в зоопарке, здесь много лебедей, их кормят люди, и вода здесь не замерзает.

Как рассказал директор Одесского зоопарка Игорь Беляков, когда ударили морозы, в зверинец обращалось много людей по поводу лебедей, которые страдали в разных местах Одесской области.

«Птицам, оказавшимся в беде, была оказана помощь. Люди, чтобы спасти птиц, проламывали лёд, кормили лебедей, а раненых и обессиленных привозили в зоопарк, где мы оказывали им необходимую помощь. Я хочу выразить огромную благодарность всем, кто спасал животных, не жалея сил и времени», – рассказал Игорь Беляков.

Одесса News информировала, что в августе 2023 года специалисты Одесского зоопарка выпустили на свободу трёх птенцов ушастой совы, которых спасли после обстрела бойцы морской пехоты.

Фото: Одесский зоопарк

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