«Тузлівські лимани»-2022: війна та мир (випуск 6-й)

Вже 214-у добу варвари нищать нашу землю. Національний природний парк «Тузлівські лимани» в очікуванні миру, спокою та тиші.

Адже, за висловом одеського еколога, доктора біологічних наук Івана Русєва, «божевільні мутанти і загарбники не вміють цінувати ані природу, ані культуру, ані вільних людей. І тому, кожний світанок, кожний ранок в нашій країні, особливо з мирними птахами, віддаляє нас від мутантів і прискорює нашу перемогу над орками».

Сьогодні на світанку Іван Русєв заснімкував у небі над «Тузлівськими лиманами» птахів п’яти видів — рожевих пеліканів, косарів, велику білу чаплю, галагазів та мартина звичайного.

«Вже незабаром рожеві пелікани (їх у нас залишились одиниці), чаплі, косарі мігрують на Південь, а галагази та мартини звичайні залишаться у нас зимувати», — каже біолог.

Відомий еколог примітив серед багаточисельної зграї неймовірну пташку, яка пролітає над Чорним морем і вздовж його узбережжя, зупиняється, щоб «заправитися пальним» у нас і полетіти далі — блискучого ібіса. Ці птахи ніколи не гніздяться у нас, а тільки затримуються в Нацпарку на «перекус».

«Вони тікають зараз від жорстокої війни і мігрують в далеку Африку — в країни Чад, Малі. Весь день з ранку до вечора птахи присвячують пошукові поживи, невтомно блукаючи мілководдям Тузлівських лиманів. Протикаючи довгим і кривим, як шабля, дзьобом товстий шар мулу, вони раз у раз вивуджують звідти ласі шматочки», — розповідає Іван Русєв.

Відлітають у вирій казкові птахи — сиворакши, які зимують у Центральній та Південній Африці. Туди вони прямуватимуть, досита наївшись в НПП різноманітних жуків, хробаків, невеликих ящірок, іноді навіть гризунів і жаб.

Постріли й вибухи дуже лякають й чепура. Але останніми тижнями тут, на лиманах, відносно спокійно, і чепури «заправляються» зранку до вечора, набирають енергію для великої мандрівки до Африки.

У попередньому недільному репортажі з Нацпарку Одесса News критикувала очільників області за неуважне ставлення до екологічних проблем Причорноморської низини.

І ось днями начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко з робочим візитом відвідав Ізмаїльський район та провів нараду щодо вирішення проблемних питань стану водойм та водосховищ.

«В Одеської області налічується 45 озер, у тому числі 8 прісноводних Придунайських озер: Ялпуг, Кугурлуй, Катлабух, Китай, Сасик, Кагул, Картал, Саф’яни, які по площі є найбільшими по зрівнянню з іншими водоймами області. Всі зазначені водойми та водотоки до них з річки Дунай зазнали значного негативного впливу у попередні роки через недосконале управління та експлуатацію, зміни клімату», — визнав Максим Марченко.

Начальник ООВА стурбований станом існуючої системи протипаводкового захисту на українській ділянці нижнього Дунаю — це захисні дамби загальною протяжністю 225 км та 13 основних шлюзів-регуляторів.

«Канали експлуатуються понад 60 років, замулені і заросли рослинністю, потребують робіт з розчищення. В аварійному стані захисна дамба на Дунаї, що створює загрозу питному водозабору Ізмаїлу», — відзначив керівник.

Саме тому Максим Марченко наголосив, що обласна військова адміністрація приділяє пріоритетну увагу вирішенню цих питань: «Адже природно-кліматичні умови півдня Одещини значно впливають на кількість та якість води в зазначених водоймах Придунав’я, яка використовується для потреб фермерських господарств і населення регіону, зокрема, для зрошення і питного водопостачання. Також водойми використовуються для ведення рибного господарства і рекреаційних цілей№.

«Надав доручення розлянути варіанти наповнення водою озера Ялпуг. Також заплановано відновлення та ремонт шлюзів в водоймищах Саф’янівської громади для підтримання належного рівня води в придунайських озерах», — сказав Марченко.

У Вилково Максим Марченко спільно з керівництвом Ізмаїльського району і місцевої громади відпрацювали шляхи вирішення проблеми поглиблення Білгородського каналу.

Як відреагували екологи на рішення, прийняті на цій нараді, Одесса News розповість у наступних випусках «Тузлівські лимани»: війна і мир».

Фото: Іван Русєв, ООВА/Facebook

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