Morgenshtern выпустил антивоенную песню, использовав голос мамы одесского музыканта

Известный российский певец Моргенштерн выпустил новый клип на песню «12».

В финале композиции звучит женский голос: «Сынулечка, ну, да, у нас тут, прям у нас, крышу чуть не снесло. Мы думали куда-то тикать, а потом вернулись на место. Молча сидим, в погребе бомбоубежище себе приготовили. Так что, ну, котик, не волнуйся…».

В титрах сообщается, что это голос мамы музыканта из Одессы Владислава Палагина, с которым сотрудничает Моргенштерн.

«Он украинец, я русский. Мы делаем музыку вместе. Мы хотим мира. Мы хотим дружбы», – написано в финальных титрах клипа.

Morgenshtern также использовал высказывание основателя интернет-здания «ГОРДОН» Дмитрия Гордона в адрес российских оккупантов в Украине: «П…здуйте на х…й отсюда, …баные пидорасы!»

Также в песне есть слова: «Большие дяди отправят на бойню, дядям всегда было пох…й. Как хорошо, что он рос не в России, его не учили бояться».



Российский рэпер и хип-хоп-исполнитель Morgenshtern покинул Россию полгода назад.

Как сообщала Одесса News, ужгородский скульптор, автор серии мини-скульптурок Михаил Колодко в очередной работе увековечил легендарную фразу украинских пограничников о «российском военном корабле».

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod