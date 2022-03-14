Ужгородский скульптор сделал скульптуру о «российском военном корабле»

Ужгородский скульптор, автор серии легендарных мини-скульптурок Михаил Колодко в очередной работе увековечил легендарную фразу украинских пограничников о «российском военном корабле».

Фотографии с мини-скульптурой Михаил Колодко опубликовал на своей странице в Facebook Kolodko Art.

В частности, Колодко, известный своими оригинальными мини-скульптурками, из которых более 50 установлены в Ужгороде, свою очередную работу посвятил легендарной фразе украинских пограничников с острова Змеиного о «российском военном корабле».



Как видно из фотографий, опубликованных скульптором, скульптура представляет собой корабль с карикатурным лицом Путина. Установлена ​​она на столбике, символизирующем известный невербальный знак со средним пальцем.

Мини-скульптуру установили в столице Венгрии Будапеште на Московской набережной.

Как сообщала Одесса News, Берлинский филармонический оркестр направил одесситам музыкальное послание поддержки.

Фото: Facebook

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