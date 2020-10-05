В Черноморске поставили памятник актёру Никулину, сыгравшего дворника в «12 стульях»

Черноморское городское управление ЖКХ отметило своё 57-летие и по этому случаю открыло памятник дворнику Тихону — герою романа Ильфа и Петрова «12 стульев».

Как сообщило издание Chernomorsk News, скульптура на улице Александрийской изображает героя «12 стульев», которого сыграл в одной из экранизаций народный артист СССР и знаменитый циркач Юрий Никулин.

В торжественной церемонии открытия памятника принял участие директор Дворца культуры Черноморска Максим Лобода, переодевшийся в другого литературного героя — Остапа Бендера.

Автором памятника стал местный скульптор Евгений Хоперсков, работавший над памятником 3 месяца.

Как сообщала Одесса News, в июле 2020 года в одном из одесских двориков на улице Успенской, 75, была открыта скульптурная композиция «Одесский тополь – жизнь продолжается».

Фото: Chernomorsk News